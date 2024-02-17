Мокрий сніг та переходи через 0: прогноз погоди у Харкові на 18 лютого

18 лютого у Харківській області та Харкові збережуться нічні морози, але вдень буде позитивна температура.

Прогноз на найближчу добу опублікував Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У Харкові завтра, 18 лютого, — хмарно з проясненнями. Вночі сильних опадів не прогнозують. Вдень очікується мокрий сніг та дощ. Температура повітря: вночі 4 – 6º морозу, вдень 1 – 3º тепла.

По області – хмарно з проясненнями. Зранку та вдень буде мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями – ожеледиця. Температура повітря: вночі 2 – 7º морозу, вдень 0 – 5º тепла.