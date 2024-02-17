Мокрий сніг та переходи через 0: прогноз погоди у Харкові на 18 лютого
Фото: Олена Нагорна
18 лютого у Харківській області та Харкові збережуться нічні морози, але вдень буде позитивна температура.
Прогноз на найближчу добу опублікував Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
У Харкові завтра, 18 лютого, — хмарно з проясненнями. Вночі сильних опадів не прогнозують. Вдень очікується мокрий сніг та дощ. Температура повітря: вночі 4 – 6º морозу, вдень 1 – 3º тепла.
По області – хмарно з проясненнями. Зранку та вдень буде мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями – ожеледиця. Температура повітря: вночі 2 – 7º морозу, вдень 0 – 5º тепла.
Читайте також: Яким буде лютий на Харківщині: прогноз синоптиків
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Мокрий сніг та переходи через 0: прогноз погоди у Харкові на 18 лютого»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 20:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 лютого у Харківській області та Харкові збережуться нічні морози, але вдень буде позитивна температура".