Мокрый снег и переходы через 0: прогноз погоды в Харькове на 18 февраля

18 февраля в Харьковской области и Харькове сохранятся ночные морозы, но днем будет положительная температура.

Прогноз на ближайшие сутки опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По Харькову завтра, 18 февраля, — облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируют. Днем ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха: ночью 4 — 6º мороза, днем 1 — 3º тепла.

По области — облачно с прояснениями. Утром и днем будет мокрый снег и дождь, на дорогах местами — гололедица. Температура воздуха: ночью 2 — 7º мороза, днем 0 — 5º тепла.