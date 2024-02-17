Live
  • Сб 17.02.2024
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 37.95
  • EUR 40.77

Мокрый снег и переходы через 0: прогноз погоды в Харькове на 18 февраля

Общество 20:20   17.02.2024
Оксана Горун
Мокрый снег и переходы через 0: прогноз погоды в Харькове на 18 февраля Фото: Елена Нагорная

18 февраля в Харьковской области и Харькове сохранятся ночные морозы, но днем будет положительная температура.

Прогноз на ближайшие сутки опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По Харькову завтра, 18 февраля, — облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируют. Днем ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха: ночью 4 — 6º мороза, днем 1 — 3º тепла.

По области — облачно с прояснениями. Утром и днем будет мокрый снег и дождь, на дорогах местами — гололедица. Температура воздуха: ночью 2 — 7º мороза, днем 0 — 5º тепла.

Читайте также: Каким будет февраль на Харьковщине: прогноз синоптиков

Автор: Оксана Горун
Популярно
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
17.02.2024, 14:50
Главные новости Харькова 17.02: ракеты, РСЗО, бомбардировка Купянска
Главные новости Харькова 17.02: ракеты, РСЗО, бомбардировка Купянска
17.02.2024, 19:46
Тонны поддельной водки, виски и коньяка изъяли из подпольного цеха в Харькове
Тонны поддельной водки, виски и коньяка изъяли из подпольного цеха в Харькове
16.02.2024, 22:28
В Харькове звучат взрывы, Синегубов подтвердил удары врага
В Харькове звучат взрывы, Синегубов подтвердил удары врага
17.02.2024, 14:55
НАБУ слило аудио, как сотрудница ГНС Харьковщины просит взятки для руководства
НАБУ слило аудио, как сотрудница ГНС Харьковщины просит взятки для руководства
17.02.2024, 07:00
Мокрый снег и переходы через 0: прогноз погоды в Харькове на 18 февраля
Мокрый снег и переходы через 0: прогноз погоды в Харькове на 18 февраля
17.02.2024, 20:20

Новости по теме:

19:51
На Харьковщине сутенеры сядут за организацию «разнообразных сексуальных услуг»
19:46
Главные новости Харькова 17.02: ракеты, РСЗО, бомбардировка Купянска
19:22
На Купянск еще раз сбросили авиабомбы: за день уже 18 штук, повреждено КП
18:37
Синегубов заявил об интенсивных обстрелах Харьковщины в течение всего дня
17:22
Бомбардировка Купянска: не менее пяти бомб скинули на город (видео, фото)

Вы читали новость: «Мокрый снег и переходы через 0: прогноз погоды в Харькове на 18 февраля»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 20:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 февраля в Харьковской области и Харькове сохранятся ночные морозы, но днем будет положительная температура".