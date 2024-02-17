Мокрый снег и переходы через 0: прогноз погоды в Харькове на 18 февраля
Фото: Елена Нагорная
18 февраля в Харьковской области и Харькове сохранятся ночные морозы, но днем будет положительная температура.
Прогноз на ближайшие сутки опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По Харькову завтра, 18 февраля, — облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируют. Днем ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха: ночью 4 — 6º мороза, днем 1 — 3º тепла.
По области — облачно с прояснениями. Утром и днем будет мокрый снег и дождь, на дорогах местами — гололедица. Температура воздуха: ночью 2 — 7º мороза, днем 0 — 5º тепла.
Читайте также: Каким будет февраль на Харьковщине: прогноз синоптиков
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Мокрый снег и переходы через 0: прогноз погоды в Харькове на 18 февраля»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 20:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 февраля в Харьковской области и Харькове сохранятся ночные морозы, но днем будет положительная температура".