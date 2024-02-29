Яким буде перший день весни: прогноз погоди в Харкові та області на 1 березня

У п’ятницю, 1 березня, на Харківщині – мінлива хмарність, опади не прогнозують.

У Харкові нічна температура становитиме від 4 до 6 градусів морозу, вдень – від 7 до 9 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 2 до 7 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 6 до 11 тепла.

Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.