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Яким буде перший день весни: прогноз погоди в Харкові та області на 1 березня

Суспільство 20:02   29.02.2024
Олена Нагорна
Яким буде перший день весни: прогноз погоди в Харкові та області на 1 березня

У п’ятницю, 1 березня, на Харківщині – мінлива хмарність, опади не прогнозують.

У Харкові нічна температура становитиме від 4 до 6 градусів морозу, вдень – від 7 до 9 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 2 до 7 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 6 до 11 тепла.

Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 20:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 1 березня, на Харківщині – мінлива хмарність, опади не прогнозують".