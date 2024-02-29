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Каким будет первый день весны: прогноз погоды в Харькове и области на 1 марта

Общество 20:02   29.02.2024
Елена Нагорная
Каким будет первый день весны: прогноз погоды в Харькове и области на 1 марта Фото: armadio.net.ua

В пятницу, 1 марта, на Харьковщине — переменная облачность, осадки не прогнозируют.

В Харькове ночная температура составит от 4 до 6 градусов мороза, днем — от 7 до 9 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 2 до 7 градусов со знаком «минус», днем — от 6 до 11 тепла.

Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 1 марта, на Харьковщине — переменная облачность, осадки не прогнозируют".