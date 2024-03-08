У селі був штаб окупантів: на Харківщині повертають світло до Цупівки

На Харківщині енергетики відновлюють мережі в одному із найбільш постраждалих від вторгнення населених пунктів – селі Цупівка Дергачівської громади. Тут знаходився штаб армії РФ, усе довкола заміновано, а з 1000 мешканців залишилося 170.

“У населеному пункті відновлено вже майже 70% пошкоджених опор, дротів та електрообладнання”, – повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго” з посиланням на начальника Дергачівського РЕМ Володимира Клімчука.

Клімчук зазначив, що через мінну небезпеку в село тривалий час не пускали навіть місцевих мешканців – сапери обстежили кожний будинок.

“Цупівка перебувала в окупації, тут дислокувалися штаб та війська агресора. Було заміновано все – вулиці, житлові будинки”, – пояснив Климчук.

Майстер Дергачівського РЕМ Євген Зубенко зазначив: Цупівка – серед найбільш постраждалих сіл громади. Тут уже замінили 130 залізобетонних опор, а необхідно встановити не менше.

“Чекаємо спочатку дозволу від саперів. Не рідко чуємо тут звуки вибухів, але все одно продовжуємо виконувати свою роботу”, – розповів про умови праці в Цупівці майстер Красноградського РЕМ Андрій Власов – він допомагає колегам з Дергачів у відновленні, адже обсяг робіт у прикордонній громаді – величезний.

За інформацією старости Прудянського старостинського округу Євгена М’ячикова, до приходу “освободителей” у Цупівці проживало близько 1000 осіб, а зараз – не більше ніж 170.

“Дуже сподіваємося, що відновлення електропостачання в селі буде мотивувати людей повертатися до своїх домівок”, – сказав староста.