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У селі був штаб окупантів: на Харківщині повертають світло до Цупівки

Суспільство 11:31   08.03.2024
Оксана Горун
У селі був штаб окупантів: на Харківщині повертають світло до Цупівки Фото: АТ “Харківобленерго”

На Харківщині енергетики відновлюють мережі в одному із найбільш постраждалих від вторгнення населених пунктів – селі Цупівка Дергачівської громади. Тут знаходився штаб армії РФ, усе довкола заміновано, а з 1000 мешканців залишилося 170.

“У населеному пункті відновлено вже майже 70% пошкоджених опор, дротів та електрообладнання”, – повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго” з посиланням на начальника Дергачівського РЕМ Володимира Клімчука.

Клімчук зазначив, що через мінну небезпеку в село тривалий час не пускали навіть місцевих мешканців – сапери обстежили кожний будинок.

“Цупівка перебувала в окупації, тут дислокувалися штаб та війська агресора. Було заміновано все – вулиці, житлові будинки”, – пояснив Климчук.

Село Цупівка в Харківській області
Фото: АТ “Харківобленерго”

Майстер Дергачівського РЕМ Євген Зубенко зазначив: Цупівка – серед найбільш постраждалих сіл громади. Тут уже замінили 130 залізобетонних опор, а необхідно встановити не менше.

“Чекаємо спочатку дозволу від саперів. Не рідко чуємо тут звуки вибухів, але все одно продовжуємо виконувати свою роботу”, – розповів про умови праці в Цупівці майстер Красноградського РЕМ Андрій Власов – він допомагає колегам з Дергачів у відновленні, адже обсяг робіт у прикордонній громаді – величезний.

Електрику відновлюють у Цупівці 2
Фото: АТ “Харківобленерго”

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За інформацією старости Прудянського старостинського округу Євгена М’ячикова, до приходу “освободителей” у Цупівці проживало близько 1000 осіб, а зараз – не більше ніж 170.

“Дуже сподіваємося, що відновлення електропостачання в селі буде мотивувати людей повертатися до своїх домівок”, – сказав староста.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 11:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині енергетики відновлюють мережі в одному із найбільш постраждалих від вторгнення населених пунктів – селі Цупівка Дергачівської громади. Тут знаходився штаб армії РФ, усе довкола заміновано, а з 1000 мешканців залишилося 170".