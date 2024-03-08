В селе был штаб оккупантов: на Харьковщине возвращают свет в Цуповку
На Харьковщине энергетики восстанавливают сети в одном из наиболее пострадавших от вторжения населенных пунктов — селе Цуповка Дергачевской громады. Здесь находился штаб армии РФ, все вокруг заминировано, а из 1000 жителей осталось 170.
«В населенном пункте восстановлено уже почти 70% поврежденных опор, проводов и электрооборудования», — сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго» со ссылкой на начальника Дергачевского РЭС Владимира Климчука.
Климчук отметил, что из-за минной опасности в село долго не пускали даже местных жителей — саперы обследовали каждый дом.
«Цуповка находилась в оккупации, здесь дислоцировались штаб и войска агрессора. Было заминировано все — улицы, жилые дома», — пояснил Климчук.
Мастер Дергачевского РЭС Евгений Зубенко отметил: Цуповка — среди наиболее пострадавших сел громады. Здесь уже заменили 130 железобетонных опор, а необходимо еще установить не меньше.
«Ждем сначала разрешения от саперов. Не редко слышим здесь звуки взрывов, но все равно продолжаем выполнять свою работу», — рассказал об условиях труда в Цуповке мастер Красноградского РЭС Андрей Власов — он помогает коллегам из Дергачей в восстановлении, ведь объем работ в приграничной громаде — огромный.
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По информации старосты Прудянского старостинского округа Евгения Мячикова, до прихода «освободителей» в Цуповке проживало около 1000 человек, а сейчас – не больше 170.
«Очень надеемся, что возобновление электроснабжения в селе будет мотивировать людей возвращаться в свои дома», — сказал староста.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відновлення, восстановление, електрика, Цуповка;
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 11:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине энергетики восстанавливают сети в одном из наиболее пострадавших от вторжения населенных пунктов — селе Цуповка Дергачевской громады. Здесь находился штаб армии РФ, все вокруг заминировано, а из 1000 жителей осталось 170".