В селе был штаб оккупантов: на Харьковщине возвращают свет в Цуповку

На Харьковщине энергетики восстанавливают сети в одном из наиболее пострадавших от вторжения населенных пунктов — селе Цуповка Дергачевской громады. Здесь находился штаб армии РФ, все вокруг заминировано, а из 1000 жителей осталось 170.

«В населенном пункте восстановлено уже почти 70% поврежденных опор, проводов и электрооборудования», — сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго» со ссылкой на начальника Дергачевского РЭС Владимира Климчука.

Климчук отметил, что из-за минной опасности в село долго не пускали даже местных жителей — саперы обследовали каждый дом.

«Цуповка находилась в оккупации, здесь дислоцировались штаб и войска агрессора. Было заминировано все — улицы, жилые дома», — пояснил Климчук.

Мастер Дергачевского РЭС Евгений Зубенко отметил: Цуповка — среди наиболее пострадавших сел громады. Здесь уже заменили 130 железобетонных опор, а необходимо еще установить не меньше.

«Ждем сначала разрешения от саперов. Не редко слышим здесь звуки взрывов, но все равно продолжаем выполнять свою работу», — рассказал об условиях труда в Цуповке мастер Красноградского РЭС Андрей Власов — он помогает коллегам из Дергачей в восстановлении, ведь объем работ в приграничной громаде — огромный.

По информации старосты Прудянского старостинского округа Евгения Мячикова, до прихода «освободителей» в Цуповке проживало около 1000 человек, а сейчас – не больше 170.

«Очень надеемся, что возобновление электроснабжения в селе будет мотивировать людей возвращаться в свои дома», — сказал староста.