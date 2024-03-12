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13-річна дівчина вирішила поїхати до Куп’янська, поки мати і поліція її шукали

Суспільство 14:16   12.03.2024
Вікторія Яковенко
13-річна дівчина вирішила поїхати до Куп’янська, поки мати і поліція її шукали Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині шукали 13-річну дівчину, яка втекла з дому.

До правоохоронців звернулася жителька Печенізької громади та повідомила, що її неповнолітня донька пішла з дому. За словами матері, ніяких сварок вдома не було, тож пояснити причину втечі жінка не могла, зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці розіслали орієнтування з прикметами зниклої. Поліцейські встановили, що підліток поїхала до Харкова, а звідти автобусом до Куп’янська. Дівчину того ж дня розшукали і передали матері.

Із родиною копи провели профілактичну бесіду.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 14:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині шукали 13-річну дівчину, яка втекла з дому.".