13-річна дівчина вирішила поїхати до Куп’янська, поки мати і поліція її шукали
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині шукали 13-річну дівчину, яка втекла з дому.
До правоохоронців звернулася жителька Печенізької громади та повідомила, що її неповнолітня донька пішла з дому. За словами матері, ніяких сварок вдома не було, тож пояснити причину втечі жінка не могла, зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці розіслали орієнтування з прикметами зниклої. Поліцейські встановили, що підліток поїхала до Харкова, а звідти автобусом до Куп’янська. Дівчину того ж дня розшукали і передали матері.
Із родиною копи провели профілактичну бесіду.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 14:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині шукали 13-річну дівчину, яка втекла з дому.".