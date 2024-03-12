13-річна дівчина вирішила поїхати до Куп’янська, поки мати і поліція її шукали

На Харківщині шукали 13-річну дівчину, яка втекла з дому.

До правоохоронців звернулася жителька Печенізької громади та повідомила, що її неповнолітня донька пішла з дому. За словами матері, ніяких сварок вдома не було, тож пояснити причину втечі жінка не могла, зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці розіслали орієнтування з прикметами зниклої. Поліцейські встановили, що підліток поїхала до Харкова, а звідти автобусом до Куп’янська. Дівчину того ж дня розшукали і передали матері.

Із родиною копи провели профілактичну бесіду.