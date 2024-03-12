13-летняя девочка решила поехать в Купянск, пока мать и полиция ее искали
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине искали 13-летнюю девочку, которая сбежала из дома.
К правоохранителям обратилась жительница Печенежской громады и сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь ушла из дома. По словам матери, никаких ссор дома не было, поэтому объяснить причину побега женщина не могла, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители разослали ориентировку с приметами пропавшей. Полицейские установили, что подросток уехала в Харьков, а оттуда автобусом в Купянск. Девочку в тот же день разыскали и передали матери.
С семьей копы провели профилактическую беседу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: искали, купянск, мать, подросток, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 14:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине искали 13-летнюю девочку, которая сбежала из дома.".