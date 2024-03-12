Live
  • Вт 12.03.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 38.38
  • EUR 41.96

13-летняя девочка решила поехать в Купянск, пока мать и полиция ее искали

Общество 14:16   12.03.2024
Виктория Яковенко
13-летняя девочка решила поехать в Купянск, пока мать и полиция ее искали Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине искали 13-летнюю девочку, которая сбежала из дома.

К правоохранителям обратилась жительница Печенежской громады и сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь ушла из дома. По словам матери, никаких ссор дома не было, поэтому объяснить причину побега женщина не могла, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители разослали ориентировку с приметами пропавшей. Полицейские установили, что подросток уехала в Харьков, а оттуда автобусом в Купянск. Девочку в тот же день разыскали и передали матери.

С семьей копы провели профилактическую беседу.

Читайте также: На Харьковщине поднимали по тревоге личный состав полиции: искали подростка

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове раздаются взрывы: Мельник призвал быть в укрытии
В Харькове раздаются взрывы: Мельник призвал быть в укрытии
12.03.2024, 15:09
Главные новости Харькова 12 марта: харьковчане в Антарктиде, слышны взрывы
Главные новости Харькова 12 марта: харьковчане в Антарктиде, слышны взрывы
12.03.2024, 15:38
В Харькове учения военных – Терехов сообщил для чего
В Харькове учения военных – Терехов сообщил для чего
12.03.2024, 13:19
Три «прилета» зафиксировали в Харьковском районе — Синегубов
Три «прилета» зафиксировали в Харьковском районе — Синегубов
12.03.2024, 15:35
Что происходит на границе с Белгородской областью РФ: подбитый БТР, данные ГУР
Что происходит на границе с Белгородской областью РФ: подбитый БТР, данные ГУР
12.03.2024, 09:44
Совладельца завода Фрунзе в Харькове, пополнявшего бюджет РФ, наказали штрафом
Совладельца завода Фрунзе в Харькове, пополнявшего бюджет РФ, наказали штрафом
11.03.2024, 21:18

Новости по теме:

12:06
В Харькове полиция искала подростка, не хотевшего учиться: он прятался в доме
11:58
На Харьковщине поднимали по тревоге личный состав полиции: искали подростка
13:33
Ушла из дома после ссоры: ночью в Харькове копы искали подростка
11:13
Всю ночь гуляла с друзьями по Харькову: копы искали подростка из Песочина
14:00
Поссорилась с родителями и ушла из дома: в Харькове копы искали подростка

Вы читали новость: «13-летняя девочка решила поехать в Купянск, пока мать и полиция ее искали»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 14:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине искали 13-летнюю девочку, которая сбежала из дома.".