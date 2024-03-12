13-летняя девочка решила поехать в Купянск, пока мать и полиция ее искали

На Харьковщине искали 13-летнюю девочку, которая сбежала из дома.

К правоохранителям обратилась жительница Печенежской громады и сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь ушла из дома. По словам матери, никаких ссор дома не было, поэтому объяснить причину побега женщина не могла, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители разослали ориентировку с приметами пропавшей. Полицейские установили, что подросток уехала в Харьков, а оттуда автобусом в Купянск. Девочку в тот же день разыскали и передали матери.

С семьей копы провели профилактическую беседу.