На Харьковщине поднимали по тревоге личный состав полиции: искали подростка

21 февраля в 3:30 жительница города Первомайский сообщила правоохранителям, что ее 15-летняя дочь ушла из дома и не вернулась.

Мобильный телефон девушки не отвечал, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Личный состав территориального подразделения полиции был срочно поднят по тревоге и ориентирован на розыск пропавшей. Уже за несколько часов сотрудники полиции нашли девушку в Первомайском. Несовершеннолетняя рассказала, что у нее разрядился телефон, сообщить родным она не смогла», — отметили правоохранители.

С семьей полицейские провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.