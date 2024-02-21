На Харьковщине поднимали по тревоге личный состав полиции: искали подростка
Фото: ГУНП в Харьковской области
21 февраля в 3:30 жительница города Первомайский сообщила правоохранителям, что ее 15-летняя дочь ушла из дома и не вернулась.
Мобильный телефон девушки не отвечал, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Личный состав территориального подразделения полиции был срочно поднят по тревоге и ориентирован на розыск пропавшей. Уже за несколько часов сотрудники полиции нашли девушку в Первомайском. Несовершеннолетняя рассказала, что у нее разрядился телефон, сообщить родным она не смогла», — отметили правоохранители.
С семьей полицейские провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: искали, Первомайский, подросток, полиция, пропала, тревога, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 11:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 февраля в 3:30 жительница города Первомайский сообщила правоохранителям, что ее 15-летняя дочь ушла из дома и не вернулась.".