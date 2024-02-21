Live
  • Ср 21.02.2024
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.54

На Харьковщине поднимали по тревоге личный состав полиции: искали подростка

Общество 11:58   21.02.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине поднимали по тревоге личный состав полиции: искали подростка Фото: ГУНП в Харьковской области

21 февраля в 3:30 жительница города Первомайский сообщила правоохранителям, что ее 15-летняя дочь ушла из дома и не вернулась.

Мобильный телефон девушки не отвечал, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Личный состав территориального подразделения полиции был срочно поднят по тревоге и ориентирован на розыск пропавшей. Уже за несколько часов сотрудники полиции нашли девушку в Первомайском. Несовершеннолетняя рассказала, что у нее разрядился телефон, сообщить родным она не смогла», — отметили правоохранители.

С семьей полицейские провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.

Читайте также: Пошла гулять и не вернулась: на Харьковщине несколько часов искали девочку

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Нет подъезда, месиво» — 34-летняя харьковчанка навела ракеты на дома 23.01
«Нет подъезда, месиво» — 34-летняя харьковчанка навела ракеты на дома 23.01
21.02.2024, 10:00
Главные новости Харькова 21 февраля: поймали наводчицу ударов, налет «шахедов»
Главные новости Харькова 21 февраля: поймали наводчицу ударов, налет «шахедов»
21.02.2024, 11:15
14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению
14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению
20.02.2024, 18:24
В ХОВА готовятся трудоустроить очередную чиновницу из Полтавы
В ХОВА готовятся трудоустроить очередную чиновницу из Полтавы
21.02.2024, 10:49
В среду Харьков и область будет засыпать снегом: прогноз погоды на 21 февраля
В среду Харьков и область будет засыпать снегом: прогноз погоды на 21 февраля
20.02.2024, 20:57
На Харьковщине поднимали по тревоге личный состав полиции: искали подростка
На Харьковщине поднимали по тревоге личный состав полиции: искали подростка
21.02.2024, 11:58

Новости по теме:

13:33
Ушла из дома после ссоры: ночью в Харькове копы искали подростка
11:13
Всю ночь гуляла с друзьями по Харькову: копы искали подростка из Песочина
14:00
Поссорилась с родителями и ушла из дома: в Харькове копы искали подростка
13:53
Поссорилась с родителями и ушла из дома: в Харькове искали 12-летнюю девочку
10:19
Ушла на вокзал и не вернулась: полиция ночью искала в Харькове 16-летнюю

Вы читали новость: «На Харьковщине поднимали по тревоге личный состав полиции: искали подростка»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 11:58;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 февраля в 3:30 жительница города Первомайский сообщила правоохранителям, что ее 15-летняя дочь ушла из дома и не вернулась.".