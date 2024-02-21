На Харківщині піднімали по тривозі особовий склад поліції: шукали підлітка
Фото: ГУНП в Харківській області
21 лютого о 3:30 мешканка міста Первомайський повідомила правоохоронцям, що її 15-річна донька пішла із дому та не повернулася.
Мобільний телефон дівчини не відповідав, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Особовий склад територіального підрозділу поліції був терміново піднятий по тривозі та орієнтований на розшук зниклої. Вже за кілька годин співробітники поліції виявили дівчину у місті Первомайський. Неповнолітня розповіла, що у неї розрядився телефон, повідомити рідних вона не змогла», – зазначили правоохоронці.
З родиною поліцейські провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 11:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 лютого о 3:30 мешканка міста Первомайський повідомила правоохоронцям, що її 15-річна донька пішла із дому та не повернулася.".