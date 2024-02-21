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На Харківщині піднімали по тривозі особовий склад поліції: шукали підлітка

Суспільство 11:58   21.02.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині піднімали по тривозі особовий склад поліції: шукали підлітка Фото: ГУНП в Харківській області

21 лютого о 3:30 мешканка міста Первомайський повідомила правоохоронцям, що її 15-річна донька пішла із дому та не повернулася.

Мобільний телефон дівчини не відповідав, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Особовий склад територіального підрозділу поліції був терміново піднятий по тривозі та орієнтований на розшук зниклої. Вже за кілька годин співробітники поліції виявили дівчину у місті Первомайський. Неповнолітня розповіла, що у неї розрядився телефон, повідомити рідних вона не змогла», – зазначили правоохоронці.

З родиною поліцейські провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «На Харківщині піднімали по тривозі особовий склад поліції: шукали підлітка»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 11:58;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 лютого о 3:30 мешканка міста Первомайський повідомила правоохоронцям, що її 15-річна донька пішла із дому та не повернулася.".