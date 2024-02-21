На Харківщині піднімали по тривозі особовий склад поліції: шукали підлітка

21 лютого о 3:30 мешканка міста Первомайський повідомила правоохоронцям, що її 15-річна донька пішла із дому та не повернулася.

Мобільний телефон дівчини не відповідав, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Особовий склад територіального підрозділу поліції був терміново піднятий по тривозі та орієнтований на розшук зниклої. Вже за кілька годин співробітники поліції виявили дівчину у місті Первомайський. Неповнолітня розповіла, що у неї розрядився телефон, повідомити рідних вона не змогла», – зазначили правоохоронці.

З родиною поліцейські провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.