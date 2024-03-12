Евакуйовані з Гази харків’яни прилетіли до Молдови, їдуть автобусом до Одеси

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 12 березня 2024 року евакуювало з Єгипту до Молдови ще 47 громадян України, яких напередодні за узгодженими списками вивели із Сектора Гази.

Місію евакуації здійснили дипломатичні працівники українських посольств в Ізраїлі та Єгипті та представники ГУР МО України

Після виходу з Гази 8 та 9 березня евакуйованих громадян спершу розмістили у готелі на території Єгипту.

12 березня українці авіарейсом із Хургади прибули до Молдови, звідки автобусами виїхали до Одеси.

Загалом упродовж трьох етапів місії (листопад та грудень 2023, березень 2024) із Сектору Гази евакуювали 363 громадяни України: 141 дитину, 135 жінок, 87 чоловіків.