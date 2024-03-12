Эвакуированные из Газы харьковчане прилетели в Молдову, едут автобусом домой
Главное управление разведки Министерства обороны Украины 12 марта 2024 эвакуировало из Египта в Молдову еще 47 граждан Украины, которых накануне по согласованным спискам вывели из Сектора Газа.
Миссию эвакуации провели дипломатические работники украинских посольств в Израиле и Египте и представители ГУР МО Украины
После выхода из Газы 8 и 9 марта эвакуированных граждан сначала разместили в гостинице на территории Египта.
12 марта украинцы авиарейсом из Хургады прибыли в Молдову, откуда автобусами выехали в Одессу.
Всего в течение трех этапов миссии (ноябрь и декабрь 2023, март 2024) из сектора Газа эвакуировали 363 гражданина Украины: 141 ребенка, 135 женщин, 87 мужчин.
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- Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: газа, граждане Украины, ГУР, дипломаты, египет, молдова, Сектор Газа, Украина, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 19:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление разведки Министерства обороны Украины 12 марта 2024 эвакуировало из Египта в Молдову еще 47 граждан Украины, которых накануне по согласованным спискам вывели из Сектора Газа.".