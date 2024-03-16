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Нетверезі молодики розмалювали стіни в переході метро Харкова (фото)

Суспільство 10:17   16.03.2024
Олена Нагорна
Нетверезі молодики розмалювали стіни в переході метро Харкова (фото)

Поліція затримала трьох молодих людей віком від 22 до 25 років, які розмалювали стіни переходу однієї зі станцій харківського метрополітену.

Порушників побачив охоронець станції та повідомив про них працівникам поліції у підземці. Ті затримали молодих людей, коли ті хотіли втекти та вже сідали у таксі, розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Чоловіки були напідпитку і пояснили свої дії бажанням розважитись.

Щодо порушників склали протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП.


Фото: ГУ НП у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2024 в 10:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція затримала трьох молодих людей віком від 22 до 25 років, які розмалювали стіни переходу однієї зі станцій харківського метрополітену".