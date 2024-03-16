Нетрезвые парни разрисовали стены в переходе метро Харькова (фото)

Полиция задержала троих молодых людей в возрасте от 22 до 25 лет, разрисовавших стены перехода одной из станций харьковского метрополитена.

Нарушителей увидел охранник станции и сообщил об этом работникам полиции в подземке. Те задержали молодых людей, когда те хотели сбежать и уже садились в такси, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчины были пьяны и объяснили свои действия желанием развлечься.

В отношении нарушителей составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП.



Фото: ГУ НП в Харьковской области