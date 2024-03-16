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Нетрезвые парни разрисовали стены в переходе метро Харькова (фото)

Общество 10:17   16.03.2024
Елена Нагорная
Нетрезвые парни разрисовали стены в переходе метро Харькова (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

Полиция задержала троих молодых людей в возрасте от 22 до 25 лет, разрисовавших стены перехода одной из станций харьковского метрополитена.

Нарушителей увидел охранник станции и сообщил об этом работникам полиции в подземке. Те задержали молодых людей, когда те хотели сбежать и уже садились в такси, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчины были пьяны и объяснили свои действия желанием развлечься.

В отношении нарушителей составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП.


Фото: ГУ НП в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 марта 2024 в 10:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция задержала троих молодых людей в возрасте от 22 до 25 лет, разрисовавших стены перехода одной из станций харьковского метрополитена.".