Нетрезвые парни разрисовали стены в переходе метро Харькова (фото)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Полиция задержала троих молодых людей в возрасте от 22 до 25 лет, разрисовавших стены перехода одной из станций харьковского метрополитена.
Нарушителей увидел охранник станции и сообщил об этом работникам полиции в подземке. Те задержали молодых людей, когда те хотели сбежать и уже садились в такси, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Мужчины были пьяны и объяснили свои действия желанием развлечься.
В отношении нарушителей составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2024 в 10:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция задержала троих молодых людей в возрасте от 22 до 25 лет, разрисовавших стены перехода одной из станций харьковского метрополитена.".