Водолази шукають матір убитої у Німеччині харків’янки. Подробиці злочину

У Німеччині зараз водолази шукають на дні річки тіло Марини Стеценко, матері вбитої раніше 27-річної харків’янки Маргарити Разаз. За підозрою у вбивстві заарештували подружжя – німця-м’ясника Марко та його дружину, росіянку Інну, пише BILD.

Росіянка прикидалася вагітною та витрачала гроші на українку, щоб викрасти новонароджену дитину та видати за свою – нові подробиці вбивства харків’янки у Німеччині повідомляє Обозреватель.

В їхньому будинку виявили маленьку доньку Маргарити Мію. Подружжя спритно втерлося в довіру до українців, оточило їх турботою та увагою, допомагало з оформленням документів. А потім холоднокровно вбили молоду матір.

Дві сестри навчалися на медсестер у Харкові

У селі Білухівка Полтавської області зараз тільки й говорять про трагедію, яка сталася з її мешканцями Ритою Разаз та її мамою Мариною Стеценко.

Один із місцевих жителів розповів, що молодша сестра загиблої та її дядько вже виїхали до Німеччини, вони мають забрати маленьку дочку Рити, а також перевезти її тіло на батьківщину, щоб поховати. Що з Мариною Стеценко, мамою Рити, наразі невідомо.

У селі також розповіли, що багато років тому Марина Стеценко переїхала сюди із Харкова.

“Вона приїхала одна, але з маленькою Ритою. Пізніше вона познайомилася з місцевим хлопцем Євгеном, вийшла заміж і у них народилася дочка, молодша сестра Рити. Але потім подружжя розійшлося, Марина купила будинок на сусідній вулиці, там вони й жили. Мама сама виховувала дочок. Працювала на пошті, потім у гімназії, дівчатка закінчили школу тут, у селі, і поїхали до Харкова, обидві навчалися на медсестер, потім там працювали”, – продовжує місцевий мешканець.

Поїхала до Європи сама

Коли почалася повномасштабна війна, і Харків почали бомбардувати росіяни, сестри повернулися до села. На початку літа 2023 Маргарита вирішила їхати до Європи. Кажуть, що поїхала до подруг до Словаччини. В оголошенні про пошук житла в Словаччині 2 липня минулого року Маргарита писала, що шукає трикімнатну квартиру в Братиславі для 3-4 осіб.

А вже 27 листопада дівчина дала оголошення про пошук двокімнатної квартири в Німеччині для двох дорослих жінок, одна з яких за 1,5 місяці народжуватиме.

“Мама Рити поїхала до неї вже ближче до пологів, місяці два тому. Сказала, що там допомагатиме дочці з дитиною”, – уточнює місцевий.

На жаль, жодних стосунків із батьком доньки у Рити не було, він, кажуть, одразу відмовився від них, дізнавшись про вагітність.

Інна сказала, що теж народила дитину

Маргарита познайомилася з росіянкою, коли шукала пологовий будинок для себе.

“Вона була дуже дивна, ця Інна, але тоді на це ніхто не звернув уваги, а дуже шкода. Але тоді для нас було головне, щоб у Рити все було добре і пологи пройшли вдало”, – згадує знайома.

Рита радилася в соцмережах з приводу пологового будинку в Німеччині, і відгукнулася ця Інна.

“Рита розповідала, що Інна з чоловіком возили її скрізь, допомагали з документами. Та переживала, що Рита народить і не буде кому допомогти відвезти її до пологового будинку. Також Інна розповідала, що вона теж вагітна, нібито термін пологів у неї стояв на 24 лютого, але вона випила якийсь коктейль для прискорення пологів і народила 29 січня. Рита народила 3 ​​лютого, ця Інна привезла їй цей коктейль. І вона ж відвезла її до пологового будинку. Це було дуже дивно”, – згадує знайома.

За словами друзів загиблої, Рита проводила багато часу з Інною та її чоловіком, вони їздили до іншого міста, гуляли, відвідували кафе. Але при цьому Інна розповідала, що її новонароджена дитина дуже хвора і перебуває в реанімації. Зараз уже багато хто сумнівається в тому, що дитина взагалі існувала.

Чоловік цієї Інни розповідав сусідці, що у них у січні народиться дочка, навіть показував рожеву шапочку для малечі. Сусідка ще дивувалася, адже Інна не була схожа на вагітну.

І зараз друзі загиблої згадують, як жінка, яка має дитину в реанімації, знаходить у собі сили постійно десь гуляти, сидіти в кафе. Ще Інна із чоловіком дарували Ріті речі для дитини, святкували з нею день народження у ресторані.

Марині стало погано, вбивці нібито відвезли її до лікарні

Розв’язка настала 6 березня, тоді Рита востаннє була на зв’язку. Вона надіслала голосове повідомлення, що її мамі стало погано. Ця парочка відвезла Риту додому, а маму до лікарні. За словами Інни, Марина нібито мала інфаркт, тому її залишили там. Потім, коли Рита та мама зникли, обдзвонювали лікарні, але в жодну з них Марина Стеценко не надходила.

“Просто дивно, як ці мерзотники задурили голови їм, втерлися в довіру. Ще Марина мала проблеми з документами в Німеччині, а коли ти в чужій країні, без знання мови, то це дуже складно. А тут прямо вчасно з’явилися ці двоє, закрутили голову”, – припускає знайома.

Інна справляла дуже приємне враження, а насправді виявилася холоднокровною вбивцею, пише німецька преса. Їй дуже хотілося мати дочку, маленьку принцесу. При цьому пара виховує трьох синів.