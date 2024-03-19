Водолазы ищут мать убитой в Германии харьковчанки. Подробности преступления

В Германии сейчас водолазы ищут на дне реки тело Марины Стеценко, матери убитой ранее 27-летней харьковчанки Маргариты Разаз. По подозрению в убийстве арестовали супругов – немца-мясника Марко и его жену, россиянку Инну, пишет BILD.

Россиянка прикидывалась беременной и тратила деньги на украинку, чтобы выкрасть новорожденного ребенка и выдать за своего – новые подробности убийства харьковчанки в Германии сообщает Обозреватель.

В их доме обнаружили маленькую дочь Маргариты Мию. Супруги ловко втерлись в доверие к украинцам, окружили их заботой и вниманием, помогали с оформлением документов. А потом хладнокровно убили молодую мать.

Две сестры учились на медсестер в Харькове

В селе Билухивка Полтавской области сейчас только и говорят о трагедии, которая произошла с ее жителями Ритой Разаз и ее мамой Мариной Стеценко.

Один из местных жителей рассказал, что младшая сестра погибшей и ее дядя уже выехали в Германию, они должны забрать маленькую дочь Риты, а также перевезти ее тело на родину, чтобы похоронить. Что с Мариной Стеценко, мамой Риты, пока неизвестно.

В селе также рассказали, что много лет назад Марина Стеценко переехала сюда из Харькова.

«Она приехала одна, но с маленькой Ритой. Позже она познакомилась с местным парнем Евгением, вышла замуж и у них родилась дочь, младшая сестра Риты. Но потом супруги разошлись, Марина купила дом на соседней улице, там они и жили. Нормальная семья, мама сама воспитывала дочерей. Работала на почте, потом в гимназии, девочки окончили школу тут, в селе, и уехали в Харьков, обе учились на медсестер, потом там работали», – продолжает местный житель.

Поехала в Европу сама

Когда началась полномасштабная война и Харьков стали бомбить россияне, сестры вернулись в село. В начале лета 2023 года Маргарита решила ехать в Европу. Говорят, что поехала к подругам в Словакию. В объявлении о поиске жилья в Словакии 2 июля прошлого года сама Маргарита писала, что ищет трёхкомнатную квартиру в Братиславе для 3-4 человек.

А уже 27 ноября девушка дала объявление о поиске двухкомнатной квартиры в Германии для двух взрослых женщин, одна из которых через 1,5 месяца будет рожать.

«Мама Риты поехала к ней уже ближе к родам, месяца два назад. Сказала, что будет там помогать дочери с ребенком», – уточняет местный.

К сожалению, никаких отношений с отцом дочери у Риты не было, он, говорят, сразу отказался от них, узнав о беременности.

Инна сказала, что тоже родила ребенка

Маргарита познакомилась с россиянкой, когда искала роддом для себя.

«Она была очень странная, эта Инна, но тогда на это никто не обратил внимания, а очень жаль. Но тогда для нас было главное, чтобы у Риты все было хорошо и роды прошли удачно», – вспоминает знакомая.

Рита советовалась в соцсетях по поводу роддома в Германии, и откликнулась эта Инна.

«Рита рассказывала, что Инна с мужем возили ее везде, помогали с документами. Та переживала, что Рита родит и некому будет помочь отвезти ее в роддом. Также Инна рассказывала, что она тоже беременна, якобы срок родов у нее стоял на 24 февраля, но она выпила какой-то коктейль для ускорения родов и родила 29 января. Рита родила 3 февраля, эта Инна привезла ей тот самый коктейль. И она же отвезла ее в роддом. Это было очень странно», – вспоминает знакомая.

По словам друзей погибшей, Рита проводила много времени с Инной и ее мужем, они ездили в другой город, гуляли, посещали кафе. Но при этом Инна рассказывала, что ее новорожденный ребенок очень болен и находится в реанимации. Сейчас уже многие сомневаются в том, что ребенок вообще существовал.

Муж этой Инны рассказывал соседке, что у них в январе родится дочь, даже показывал розовую шапочку для малышки. Соседка еще удивлялась, ведь Инна не была похожа на беременную.

И сейчас друзья погибшей вспоминают, как женщина, у которой ребенок в реанимации, находит в себе силы постоянно где-то гулять, сидеть в кафе. Еще Инна с мужем дарили Рите вещи для ребенка, праздновали с ней день рождения в ресторане.

Марине стало плохо, убийцы якобы отвезли ее в больницу

Развязка наступила 6 марта, тогда Рита в последний раз была на связи. Она послала голосовое сообщение, что ее маме стало плохо. Эта парочка отвезла Риту домой, а маму в больницу. По словам Инны, у Марины якобы был инфаркт, поэтому ее оставили там. Потом, когда Рита и мама пропали, обзванивали больницы, но ни в одну из них Марина Стеценко не поступала.

«Просто удивительно, как эти мерзавцы задурили головы им, втерлись в доверие. Еще у Марины были проблемы с документами в Германии, а когда ты в чужой стране, без знания языка, то это очень сложно. А тут прямо вовремя появились эти двое, вскружили голову», – предполагает знакомая.

Инна производила на окружающих очень приятное впечатление, а на самом деле оказалась хладнокровной убийцей, пишет немецкая пресса. Ей очень хотелось иметь дочь, маленькую принцессу. При этом пара воспитывает трех сыновей.

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