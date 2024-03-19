Водолазы ищут мать убитой в Германии харьковчанки. Подробности преступления
В Германии сейчас водолазы ищут на дне реки тело Марины Стеценко, матери убитой ранее 27-летней харьковчанки Маргариты Разаз. По подозрению в убийстве арестовали супругов – немца-мясника Марко и его жену, россиянку Инну, пишет BILD.
Россиянка прикидывалась беременной и тратила деньги на украинку, чтобы выкрасть новорожденного ребенка и выдать за своего – новые подробности убийства харьковчанки в Германии сообщает Обозреватель.
В их доме обнаружили маленькую дочь Маргариты Мию. Супруги ловко втерлись в доверие к украинцам, окружили их заботой и вниманием, помогали с оформлением документов. А потом хладнокровно убили молодую мать.
Две сестры учились на медсестер в Харькове
В селе Билухивка Полтавской области сейчас только и говорят о трагедии, которая произошла с ее жителями Ритой Разаз и ее мамой Мариной Стеценко.
Один из местных жителей рассказал, что младшая сестра погибшей и ее дядя уже выехали в Германию, они должны забрать маленькую дочь Риты, а также перевезти ее тело на родину, чтобы похоронить. Что с Мариной Стеценко, мамой Риты, пока неизвестно.
В селе также рассказали, что много лет назад Марина Стеценко переехала сюда из Харькова.
«Она приехала одна, но с маленькой Ритой. Позже она познакомилась с местным парнем Евгением, вышла замуж и у них родилась дочь, младшая сестра Риты. Но потом супруги разошлись, Марина купила дом на соседней улице, там они и жили. Нормальная семья, мама сама воспитывала дочерей. Работала на почте, потом в гимназии, девочки окончили школу тут, в селе, и уехали в Харьков, обе учились на медсестер, потом там работали», – продолжает местный житель.
Поехала в Европу сама
Когда началась полномасштабная война и Харьков стали бомбить россияне, сестры вернулись в село. В начале лета 2023 года Маргарита решила ехать в Европу. Говорят, что поехала к подругам в Словакию. В объявлении о поиске жилья в Словакии 2 июля прошлого года сама Маргарита писала, что ищет трёхкомнатную квартиру в Братиславе для 3-4 человек.
А уже 27 ноября девушка дала объявление о поиске двухкомнатной квартиры в Германии для двух взрослых женщин, одна из которых через 1,5 месяца будет рожать.
«Мама Риты поехала к ней уже ближе к родам, месяца два назад. Сказала, что будет там помогать дочери с ребенком», – уточняет местный.
К сожалению, никаких отношений с отцом дочери у Риты не было, он, говорят, сразу отказался от них, узнав о беременности.
Инна сказала, что тоже родила ребенка
Маргарита познакомилась с россиянкой, когда искала роддом для себя.
«Она была очень странная, эта Инна, но тогда на это никто не обратил внимания, а очень жаль. Но тогда для нас было главное, чтобы у Риты все было хорошо и роды прошли удачно», – вспоминает знакомая.
Рита советовалась в соцсетях по поводу роддома в Германии, и откликнулась эта Инна.
«Рита рассказывала, что Инна с мужем возили ее везде, помогали с документами. Та переживала, что Рита родит и некому будет помочь отвезти ее в роддом. Также Инна рассказывала, что она тоже беременна, якобы срок родов у нее стоял на 24 февраля, но она выпила какой-то коктейль для ускорения родов и родила 29 января. Рита родила 3 февраля, эта Инна привезла ей тот самый коктейль. И она же отвезла ее в роддом. Это было очень странно», – вспоминает знакомая.
По словам друзей погибшей, Рита проводила много времени с Инной и ее мужем, они ездили в другой город, гуляли, посещали кафе. Но при этом Инна рассказывала, что ее новорожденный ребенок очень болен и находится в реанимации. Сейчас уже многие сомневаются в том, что ребенок вообще существовал.
Муж этой Инны рассказывал соседке, что у них в январе родится дочь, даже показывал розовую шапочку для малышки. Соседка еще удивлялась, ведь Инна не была похожа на беременную.
И сейчас друзья погибшей вспоминают, как женщина, у которой ребенок в реанимации, находит в себе силы постоянно где-то гулять, сидеть в кафе. Еще Инна с мужем дарили Рите вещи для ребенка, праздновали с ней день рождения в ресторане.
Марине стало плохо, убийцы якобы отвезли ее в больницу
Развязка наступила 6 марта, тогда Рита в последний раз была на связи. Она послала голосовое сообщение, что ее маме стало плохо. Эта парочка отвезла Риту домой, а маму в больницу. По словам Инны, у Марины якобы был инфаркт, поэтому ее оставили там. Потом, когда Рита и мама пропали, обзванивали больницы, но ни в одну из них Марина Стеценко не поступала.
«Просто удивительно, как эти мерзавцы задурили головы им, втерлись в доверие. Еще у Марины были проблемы с документами в Германии, а когда ты в чужой стране, без знания языка, то это очень сложно. А тут прямо вовремя появились эти двое, вскружили голову», – предполагает знакомая.
Инна производила на окружающих очень приятное впечатление, а на самом деле оказалась хладнокровной убийцей, пишет немецкая пресса. Ей очень хотелось иметь дочь, маленькую принцессу. При этом пара воспитывает трех сыновей.
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- Категории: Мир, Происшествия, Репортаж, Украина; Теги: водолаз, германия, младенец, мясник, немец, новорожденный ребенок, россиянка, убийство, харьковчанка;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 17:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Германии сейчас водолазы ищут на дне реки тело Марины Стеценко, матери убитой ранее 27-летней харьковчанки Маргариты Разаз. По подозрению в убийстве арестовали супругов – немца-мясника Марко и его жену, россиянку Инну, пишет BILD.".