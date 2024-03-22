У Харкові знову можна додзвонитися рятувальникам: “101” працює

У Харкові відновили роботу екстреної лінії “101”, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Лінія “101” у Харкові знову працює”, – поінформували рятувальники в телеграмі.

Нагадаємо, також працює лінія поліції – “102” та комунальників – “1562”. Поки що не надходила інформація щодо відновлення роботи екстреної лінії “швидкої допомоги”.

Крім того, тимчасово відключилася лінія газової служби – “104”. Газовикам можна зателефонувати за телефонами: (067) 500-28-99; (063) 368-36-48; (067) 406-17-62.