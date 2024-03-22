У Харкові знову можна додзвонитися рятувальникам: “101” працює
У Харкові відновили роботу екстреної лінії “101”, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.
“Лінія “101” у Харкові знову працює”, – поінформували рятувальники в телеграмі.
Нагадаємо, також працює лінія поліції – “102” та комунальників – “1562”. Поки що не надходила інформація щодо відновлення роботи екстреної лінії “швидкої допомоги”.
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Крім того, тимчасово відключилася лінія газової служби – “104”. Газовикам можна зателефонувати за телефонами: (067) 500-28-99; (063) 368-36-48; (067) 406-17-62.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 10:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відновили роботу екстреної лінії “101”, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області".