Live
  • Пт 22.03.2024
  • Харьков  +6°С
  • USD 38.92
  • EUR 42.47

В Харькове вновь можно дозвониться спасателям: «101» работает

Общество 10:24   22.03.2024
Оксана Горун
В Харькове вновь можно дозвониться спасателям: «101» работает

В Харькове возобновили работу экстренной линии «101», сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Линия «101» в Харькове снова работает», — проинформировали спасатели в telegram.

Напомним, также работает линия полиции — «102» и коммунальщиков — «1562». Пока что не поступала информация о восстановлении работы экстренной линии «скорой помощи».

Читайте также: Номера  «103» и «112» в Харькове не работают: куда звонить (обновлено)

Кроме того, временно отключилась линия газовой службы — «104». Газовикам можно позвонить по телефонам: (067) 500-28-99; (063) 368-36-48; (067) 406-17-62.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 22.03: «прилеты» по 5 подстанциям, пожары, нет света
Главные новости Харькова 22.03: «прилеты» по 5 подстанциям, пожары, нет света
22.03.2024, 10:43
В Харькове и области разрушения — на пяти электричестких подстанциях — полиция
В Харькове и области разрушения — на пяти электричестких подстанциях — полиция
22.03.2024, 10:01
Задействовали пожарный поезд: на Харьковщине продолжают тушить огонь (фото)
Задействовали пожарный поезд: на Харьковщине продолжают тушить огонь (фото)
22.03.2024, 10:33
Воду в Харькове подают по графику: по несколько часов в каждом районе
Воду в Харькове подают по графику: по несколько часов в каждом районе
22.03.2024, 10:11
Терехов обратился к водителям Харькова
Терехов обратился к водителям Харькова
22.03.2024, 08:35
Харьков полностью без света, энергетики призвали сохранять спокойствие
Харьков полностью без света, энергетики призвали сохранять спокойствие
22.03.2024, 05:13

Новости по теме:

10:24
В Харькове вновь можно дозвониться спасателям: «101» работает
08:25
Номера «101», «103» и «112» в Харькове не работают: куда звонить (обновлено)
16:35
В Харькове ликвидировали пожар на месте вчерашнего «прилета» (фото)
14:59
Удар по Холодногорскому району: на месте работают 100 ГСЧСников (видео)
10:25
Второй трактор за два дня подорвался у одного и того же села на Харьковщине

Вы читали новость: «В Харькове вновь можно дозвониться спасателям: «101» работает»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 10:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове возобновили работу экстренной линии «101», сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".