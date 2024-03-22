В Харькове вновь можно дозвониться спасателям: «101» работает
В Харькове возобновили работу экстренной линии «101», сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Линия «101» в Харькове снова работает», — проинформировали спасатели в telegram.
Напомним, также работает линия полиции — «102» и коммунальщиков — «1562». Пока что не поступала информация о восстановлении работы экстренной линии «скорой помощи».
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Кроме того, временно отключилась линия газовой службы — «104». Газовикам можно позвонить по телефонам: (067) 500-28-99; (063) 368-36-48; (067) 406-17-62.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 10:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове возобновили работу экстренной линии «101», сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".