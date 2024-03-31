Live
  • Нд 31.03.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 39.22
  • EUR 42.37

Майже 300 вікон вибитті внаслідок вечірнього удару КАБом по Харкову (фото)

Суспільство 13:03   31.03.2024
Оксана Якушко

Комунальники Харкова усувають наслідки атаки КАБом, що сталася напередодні увечері у Шевченківському районі, повідомили у міськраді.

В шести житлових будинках станом на 12:00 зафіксовано 278 вибитих вікон, повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства.

Працівники КП «Житлокомсервіс» продовжують обстежувати будинки на наявність пошкоджень. КП «Харківспецбуд» вже закрило половину контурів.

30 березня у Харкові близько 21:10 пролунало два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив “приліт” у Шевченківському районі.

У ХОВА повідомили, що госпіталізовано жінку 77 років, її стан середній. У чоловіка поранення легені обійшлося без госпіталізації.

Читайте також: Двоє поранених у Харкові внаслідок вчорашнього удару по місту – Терехов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Скільки треба росіян, щоб оточити і захопити Харків – експерт (відео)
Скільки треба росіян, щоб оточити і захопити Харків – експерт (відео)
31.03.2024, 14:15
Майже 300 вікон вибитті внаслідок вечірнього удару КАБом по Харкову (фото)
Майже 300 вікон вибитті внаслідок вечірнього удару КАБом по Харкову (фото)
31.03.2024, 13:03
Загиблий і поранений через обстріл росіянами СТО у Боровій на Харківщині
Загиблий і поранений через обстріл росіянами СТО у Боровій на Харківщині
31.03.2024, 11:14
8 споруд і будинків пошкодив російський КАБ у Харкові – Синєгубов
8 споруд і будинків пошкодив російський КАБ у Харкові – Синєгубов
31.03.2024, 09:37
Головні новини Харкова 31.03: загиблий і поранений через обстріл РФ Борової
Головні новини Харкова 31.03: загиблий і поранений через обстріл РФ Борової
31.03.2024, 11:29
Терехов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові
Терехов повідомив, куди “прилетіло” в Харкові
30.03.2024, 21:26

Новини за темою:

09:37
8 споруд і будинків пошкодив російський КАБ у Харкові – Синєгубов
18:08
Бомба, якою вдарили по Харкову, пролетіла 90 км із РФ – Синєгубов
16:57
Чотири дитини серед 12 поранених та загиблий через удар у Харкові – Синєгубов
16:36
Удар по Харкову – біля невідкладної хірургії, загиблий, 10 поранених – Терехов
16:24
Росіяни вдарили КАБом по будинку в Харкові, є загиблі та поранені – Мельник

Ви читали новину: «Майже 300 вікон вибитті внаслідок вечірнього удару КАБом по Харкову (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2024 в 13:03;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники Харкова усувають наслідки атаки КАБом, що сталася напередодні увечері у Шевченківському районі, повідомили у міськраді.".