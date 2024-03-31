Майже 300 вікон вибитті внаслідок вечірнього удару КАБом по Харкову (фото)
Комунальники Харкова усувають наслідки атаки КАБом, що сталася напередодні увечері у Шевченківському районі, повідомили у міськраді.
В шести житлових будинках станом на 12:00 зафіксовано 278 вибитих вікон, повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства.
Працівники КП «Житлокомсервіс» продовжують обстежувати будинки на наявність пошкоджень. КП «Харківспецбуд» вже закрило половину контурів.
30 березня у Харкові близько 21:10 пролунало два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив “приліт” у Шевченківському районі.
У ХОВА повідомили, що госпіталізовано жінку 77 років, її стан середній. У чоловіка поранення легені обійшлося без госпіталізації.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: КАБ, коммунальщики, окна, последствия, профиль, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2024 в 13:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники Харкова усувають наслідки атаки КАБом, що сталася напередодні увечері у Шевченківському районі, повідомили у міськраді.".