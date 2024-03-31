Около 300 окон выбиты в результате вечернего удара КАБом по Харькову (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Коммунальщики Харькова устраняют последствия атаки КАБом, произошедшей накануне вечером в Шевченковском районе, сообщили в горсовете.
В шести жилых домах по состоянию на 12.00 зафиксировано 278 выбитых окон, сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.
Сотрудники КП «Жилкомсервис» продолжают обследовать дома на наличие повреждений. КП «Харьковспецстрой» уже закрыло половину контуров.
30 марта в Харькове около 21:10 раздалось два взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил «прилет» в Шевченковском районе.
В ХОВА сообщили, что госпитализирована женщина 77 лет, ее состояние среднее. У мужчины ранения легкие, обошелся без госпитализации.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: КАБ, коммунальщики, окна, последствия, профиль, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2024 в 13:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики Харькова устраняют последствия атаки КАБом, произошедшей накануне вечером в Шевченковском районе, сообщили в горсовете.".