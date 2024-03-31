Около 300 окон выбиты в результате вечернего удара КАБом по Харькову (фото)

Коммунальщики Харькова устраняют последствия атаки КАБом, произошедшей накануне вечером в Шевченковском районе, сообщили в горсовете.

В шести жилых домах по состоянию на 12.00 зафиксировано 278 выбитых окон, сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Сотрудники КП «Жилкомсервис» продолжают обследовать дома на наличие повреждений. КП «Харьковспецстрой» уже закрыло половину контуров.

30 марта в Харькове около 21:10 раздалось два взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил «прилет» в Шевченковском районе.

В ХОВА сообщили, что госпитализирована женщина 77 лет, ее состояние среднее. У мужчины ранения легкие, обошелся без госпитализации.