У Харкові пошкоджені шість багатоповерхівок: за даними поліції, бив Shahed
Поліція опублікувала фото руйнувань та пожеж у Шевченківському районі Харкова внаслідок удару близько 00:20.
За даними ГУ НП у Харківській області, удару було завдано “шахедом”, а кількість поранених зросла до восьми. Це дві жінки 25 та 52 років та шість чоловіків віком від 23 до 76 років. Особи двох загиблих чоловіків встановлюються.
“Внаслідок обстрілу у Харкові пошкоджено шість багатоповерхівок, АЗС, магазин, автомобіль. У селищі Мала Данилівка – без постраждалих. Пошкоджене приватне домоволодіння”, – повідомляють правоохоронці.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Нагадаємо, близько 00:20 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під обстрілом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у районі житлової забудови, а невдовзі уточнив, що військові РФ вдарили ракетою по магазину на території Дергачівської громади та горять автомобілі.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, вибухи, удар, Харків, Шевченковский район;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові пошкоджені шість багатоповерхівок: за даними поліції, бив Shahed»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 03:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція опублікувала фото руйнувань та пожеж у Шевченківському районі Харкова внаслідок удару близько 00:20".