У Харкові пошкоджені шість багатоповерхівок: за даними поліції, бив Shahed

Поліція опублікувала фото руйнувань та пожеж у Шевченківському районі Харкова внаслідок удару близько 00:20.

За даними ГУ НП у Харківській області, удару було завдано “шахедом”, а кількість поранених зросла до восьми. Це дві жінки 25 та 52 років та шість чоловіків віком від 23 до 76 років. Особи двох загиблих чоловіків встановлюються.

“Внаслідок обстрілу у Харкові пошкоджено шість багатоповерхівок, АЗС, магазин, автомобіль. У селищі Мала Данилівка – без постраждалих. Пошкоджене приватне домоволодіння”, – повідомляють правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Нагадаємо, близько 00:20 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під обстрілом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у районі житлової забудови, а невдовзі уточнив, що військові РФ вдарили ракетою по магазину на території Дергачівської громади та горять автомобілі.