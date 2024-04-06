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У Шевченківському районі Харкова – уже двоє загиблих від ракетного удару

Події 03:03   06.04.2024
Олена Нагорна
У Шевченківському районі Харкова – уже двоє загиблих від ракетного удару

До двох зросла кількість загиблих у Шевченківському районі Харкова внаслідок ракетного удару близько 00:20. Обидва чоловіки – цивільні.

Про це повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Нагадаємо, близько 00:20 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під обстрілом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у районі житлової забудови, а невдовзі уточнив, що військові РФ вдарили ракетою по магазину на території Дергачівської громади та горять автомобілі. Серед сімох постраждалих – дві жінки та п’ятеро чоловіків. Усіх доправили до лікарні.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 03:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До двох зросла кількість загиблих у Шевченківському районі Харкова внаслідок ракетного удару близько 00:20".