У Шевченківському районі Харкова – уже двоє загиблих від ракетного удару

До двох зросла кількість загиблих у Шевченківському районі Харкова внаслідок ракетного удару близько 00:20. Обидва чоловіки – цивільні.

Про це повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Нагадаємо, близько 00:20 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під обстрілом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у районі житлової забудови, а невдовзі уточнив, що військові РФ вдарили ракетою по магазину на території Дергачівської громади та горять автомобілі. Серед сімох постраждалих – дві жінки та п’ятеро чоловіків. Усіх доправили до лікарні.