У Шевченківському районі Харкова – уже двоє загиблих від ракетного удару
До двох зросла кількість загиблих у Шевченківському районі Харкова внаслідок ракетного удару близько 00:20. Обидва чоловіки – цивільні.
Про це повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Нагадаємо, близько 00:20 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під обстрілом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у районі житлової забудови, а невдовзі уточнив, що військові РФ вдарили ракетою по магазину на території Дергачівської громади та горять автомобілі. Серед сімох постраждалих – дві жінки та п’ятеро чоловіків. Усіх доправили до лікарні.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, загиблі, поліція, ракети, Харків, Шевченковский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 03:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До двох зросла кількість загиблих у Шевченківському районі Харкова внаслідок ракетного удару близько 00:20".