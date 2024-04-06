Ракетний удар поблизу будинків: у Харкові – один загиблий і семеро поранених
Один цивільний чоловік загинув у Шевченківському районі Харкова внаслідок ракетного удару близько 00:20, ще щонайменше семеро людей отримали поранення.
Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За даними ГУ НП у Харківській області, серед постраждалих – дві жінки та п’ятеро чоловіків. З травмами та осколковими пораненнями їх доправили до лікарні.
Особа загиблого встановлюється. Пошкоджені багатоповерхівки, горить магазин.
Нагадаємо, близько 00:20 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під обстрілом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у районі житлової забудови, а невдовзі уточнив, що військові РФ вдарили ракетою по магазину на території Дергачівської громади та горять автомобілі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибухи, дома, погиб, ракети, сінєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 02:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один цивільний чоловік загинув у Шевченківському районі Харкова внаслідок ракетного удару близько 00:20, ще щонайменше семеро людей отримали поранення".