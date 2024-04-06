Ракетний удар поблизу будинків: у Харкові – один загиблий і семеро поранених

Один цивільний чоловік загинув у Шевченківському районі Харкова внаслідок ракетного удару близько 00:20, ще щонайменше семеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними ГУ НП у Харківській області, серед постраждалих – дві жінки та п’ятеро чоловіків. З травмами та осколковими пораненнями їх доправили до лікарні.

Особа загиблого встановлюється. Пошкоджені багатоповерхівки, горить магазин.

Нагадаємо, близько 00:20 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під обстрілом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у районі житлової забудови, а невдовзі уточнив, що військові РФ вдарили ракетою по магазину на території Дергачівської громади та горять автомобілі.