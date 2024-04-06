Ракетный удар вблизи домов: в Харькове — один погибший и семь раненых

Один гражданский мужчина погиб в Шевченковском районе Харькова в результате ракетного удара около 00:20, еще по меньшей мере семь человек получили ранения.

Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным ГУ НП в Харьковской области, среди пострадавших — две женщины и пятеро мужчин. С травмами и осколочными ранениями их доставили в больницу.

Личность погибшего устанавливается. Повреждены многоэтажки, горит магазин.

Напомним, около 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки, а вскоре уточнил, что военные РФ ударили ракетой по магазину на территории Дергачевской громады и горят автомобили.