Ракетный удар вблизи домов: в Харькове — один погибший и семь раненых
Один гражданский мужчина погиб в Шевченковском районе Харькова в результате ракетного удара около 00:20, еще по меньшей мере семь человек получили ранения.
Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По данным ГУ НП в Харьковской области, среди пострадавших — две женщины и пятеро мужчин. С травмами и осколочными ранениями их доставили в больницу.
Личность погибшего устанавливается. Повреждены многоэтажки, горит магазин.
Напомним, около 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки, а вскоре уточнил, что военные РФ ударили ракетой по магазину на территории Дергачевской громады и горят автомобили.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывы, дома, погиб, ракети, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 02:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один гражданский мужчина погиб в Шевченковском районе Харькова в результате ракетного удара около 00:20, еще по меньшей мере семь человек получили ранения".