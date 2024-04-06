В Шевченковском районе Харькова — уже двое погибших от ракетного удара

До двух возросло количество погибших в Шевченковском районе Харькова вследствие ракетного удара около 00:20. Оба мужчины — гражданские.

Об этом сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, около 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки, а вскоре уточнил, что военные РФ ударили ракетой по магазину на территории Дергачевской громады и горят автомобили. Среди семерых пострадавших — две женщины и пятеро мужчин. Всех доставили в больницу.