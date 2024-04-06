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В Шевченковском районе Харькова — уже двое погибших от ракетного удара

Происшествия 03:03   06.04.2024
Елена Нагорная
В Шевченковском районе Харькова — уже двое погибших от ракетного удара

До двух возросло количество погибших в Шевченковском районе Харькова вследствие ракетного удара около 00:20. Оба мужчины — гражданские.

Об этом сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, около 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки, а вскоре уточнил, что военные РФ ударили ракетой по магазину на территории Дергачевской громады и горят автомобили. Среди семерых пострадавших — две женщины и пятеро мужчин. Всех доставили в больницу.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 03:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До двух возросло количество погибших в Шевченковском районе Харькова вследствие ракетного удара около 00:20. Оба мужчины — гражданские.".