В Шевченковском районе Харькова — уже двое погибших от ракетного удара
До двух возросло количество погибших в Шевченковском районе Харькова вследствие ракетного удара около 00:20. Оба мужчины — гражданские.
Об этом сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Напомним, около 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки, а вскоре уточнил, что военные РФ ударили ракетой по магазину на территории Дергачевской громады и горят автомобили. Среди семерых пострадавших — две женщины и пятеро мужчин. Всех доставили в больницу.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, загиблі, погибшие, полиция, ракети, Харьков, Шевченковский район;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 03:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До двух возросло количество погибших в Шевченковском районе Харькова вследствие ракетного удара около 00:20. Оба мужчины — гражданские.".