В Харькове повреждены шесть многоэтажек: по данным полиции, бил Shahed (фото)

Полиция опубликовала фото разрушений и пожаров в Шевченковском районе Харькова в результате удара около 00:20.

По данным ГУ НП в Харьковской области, удар был нанесен «Шахедом», а количество раненых возросло до восьми. Это две женщины 25 и 52 лет и шесть мужчин в возрасте от 23 до 76 лет. Личности двоих погибших мужчин устанавливаются.

«В результате обстрела в Харькове повреждены шесть многоэтажек, АЗС, магазин, автомобиль. В поселке Малая Даниловка — без пострадавших. Повреждено частное домовладение», — сообщают правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Напомним, около 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки, а вскоре уточнил, что военные РФ ударили ракетой по магазину на территории Дергачевской громады и горят автомобили.