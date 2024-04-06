Live
  • Сб 06.04.2024
  • Харьков  +6°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.35

В Харькове повреждены шесть многоэтажек: по данным полиции, бил Shahed (фото)

Происшествия 03:47   06.04.2024
Елена Нагорная
В Харькове повреждены шесть многоэтажек: по данным полиции, бил Shahed (фото)

Полиция опубликовала фото разрушений и пожаров в Шевченковском районе Харькова в результате удара около 00:20.

По данным ГУ НП в Харьковской области, удар был нанесен «Шахедом», а количество раненых возросло до восьми. Это две женщины 25 и 52 лет и шесть мужчин в возрасте от 23 до 76 лет. Личности двоих погибших мужчин устанавливаются.

«В результате обстрела в Харькове повреждены шесть многоэтажек, АЗС, магазин, автомобиль. В поселке Малая Даниловка — без пострадавших. Повреждено частное домовладение», — сообщают правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Напомним, около 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки, а вскоре уточнил, что военные РФ ударили ракетой по магазину на территории Дергачевской громады и горят автомобили.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 6.04: двое погибших и восемь раненых от удара РФ
Главные новости Харькова 6.04: двое погибших и восемь раненых от удара РФ
06.04.2024, 03:53
В Шевченковском районе Харькова — уже двое погибших от ракетного удара
В Шевченковском районе Харькова — уже двое погибших от ракетного удара
06.04.2024, 03:03
Ракетный удар вблизи домов: в Харькове — один погибший и семь раненых
Ракетный удар вблизи домов: в Харькове — один погибший и семь раненых
06.04.2024, 02:45
В Харькове повреждены шесть многоэтажек: по данным полиции, бил Shahed (фото)
В Харькове повреждены шесть многоэтажек: по данным полиции, бил Shahed (фото)
06.04.2024, 03:47
Похолодание, туман, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 6 апреля
Похолодание, туман, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 6 апреля
05.04.2024, 20:46
Атака «Шахедов» на Харьков: в городе прогремел взрыв
Атака «Шахедов» на Харьков: в городе прогремел взрыв
06.04.2024, 02:27

Новости по теме:

14:03
Как чувствуют себя четверо пострадавших из-за атаки «Шахедами» по Харькову
13:11
В Харькове разминирование на кладбище, ночью там упал «шахед» (обновлено)
09:14
19-летний мужчина пострадал в результате удара «Шахеда» по Харькову
08:44
Синегубов: один из вражеских дронов ночью нанес удар, за сутки — двое раненых
13:05
Вражеский «шахед» сбили над Харьковщиной пограничники (видео)

Вы читали новость: «В Харькове повреждены шесть многоэтажек: по данным полиции, бил Shahed (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 03:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция опубликовала фото разрушений и пожаров в Шевченковском районе Харькова в результате удара около 00:20".