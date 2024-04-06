В Харькове повреждены шесть многоэтажек: по данным полиции, бил Shahed (фото)
Полиция опубликовала фото разрушений и пожаров в Шевченковском районе Харькова в результате удара около 00:20.
По данным ГУ НП в Харьковской области, удар был нанесен «Шахедом», а количество раненых возросло до восьми. Это две женщины 25 и 52 лет и шесть мужчин в возрасте от 23 до 76 лет. Личности двоих погибших мужчин устанавливаются.
«В результате обстрела в Харькове повреждены шесть многоэтажек, АЗС, магазин, автомобиль. В поселке Малая Даниловка — без пострадавших. Повреждено частное домовладение», — сообщают правоохранители.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Напомним, около 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки, а вскоре уточнил, что военные РФ ударили ракетой по магазину на территории Дергачевской громады и горят автомобили.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, взрывы, удар, Харьков, Шевченковский район;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 03:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция опубликовала фото разрушений и пожаров в Шевченковском районе Харькова в результате удара около 00:20".