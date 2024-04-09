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Тепло і сонячно. Якою буде погода 10 квітня у Харкові та області

Суспільство 20:51   09.04.2024
Оксана Якушко
Тепло і сонячно. Якою буде погода 10 квітня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 10 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. 

10 квітня: Мінлива хмарність.⛅️

По області: Без опадів.☀️

Вітер змінних напрямків 🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 6 – 11° тепла, вдень 21 – 26°.

 

По місту: Без опадів.☀️

Вітер змінних напрямків 🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 8 – 10° тепла, вдень 23 – 25°.

Читайте також: Удень до +25 градусів: прогноз погоди в Харкові та області на 9 квітня

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 20:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 10 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. ".