Тепло і сонячно. Якою буде погода 10 квітня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 10 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
10 квітня: Мінлива хмарність.⛅️
По області: Без опадів.☀️
Вітер змінних напрямків 🔄, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 6 – 11° тепла, вдень 21 – 26°.
По місту: Без опадів.☀️
Вітер змінних напрямків 🔄, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 8 – 10° тепла, вдень 23 – 25°.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 20:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 10 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. ".