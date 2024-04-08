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Удень до +25 градусів: прогноз погоди в Харкові та області на 9 квітня

Суспільство 20:07   08.04.2024
Олена Нагорна
Удень до +25 градусів: прогноз погоди в Харкові та області на 9 квітня

У вівторок, 9 квітня, на Харківщині мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 22 до 24, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 6 до 11 тепла, вдень – від 20 до 25.

Вітер південно-західний, 3 – 8 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 20:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 9 квітня, на Харківщині мінлива хмарність, без опадів".