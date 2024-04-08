Удень до +25 градусів: прогноз погоди в Харкові та області на 9 квітня

У вівторок, 9 квітня, на Харківщині мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 22 до 24, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 6 до 11 тепла, вдень – від 20 до 25.

Вітер південно-західний, 3 – 8 м/с.