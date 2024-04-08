Днем до +25 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 9 апреля
Во вторник, 9 апреля, на Харьковщине переменная облачность, без осадков.
В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 22 до 24, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 6 до 11 тепла, днем — от 20 до 25.
Ветер юго-западный, 3 — 8 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: апрель, погода, прогноз, тепло, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 20:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 9 апреля, на Харьковщине переменная облачность, без осадков.".