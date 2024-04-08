Live
  • Пн 08.04.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 38.84
  • EUR 42.09

Днем до +25 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 9 апреля

Общество 20:07   08.04.2024
Елена Нагорная
Днем до +25 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 9 апреля

Во вторник, 9 апреля, на Харьковщине переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 22 до 24, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 6 до 11 тепла, днем — от 20 до 25.

Ветер юго-западный, 3 — 8 м/с.

Читайте также: Сегодня 8 апреля: какой праздник и день в истории

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Почему Путин хочет уничтожить Харьков — Быков (видео)
Почему Путин хочет уничтожить Харьков — Быков (видео)
08.04.2024, 19:22
Главные новости Харькова 8 апреля: Харьковоблэнерго — о графиках, обстрелы
Главные новости Харькова 8 апреля: Харьковоблэнерго — о графиках, обстрелы
08.04.2024, 19:53
Дополнительные отключения света вне графика ввели в Харькове и пригороде
Дополнительные отключения света вне графика ввели в Харькове и пригороде
07.04.2024, 09:49
Генераторы в высотках Харькова: Синегубов озвучил альтернативные планы на зиму
Генераторы в высотках Харькова: Синегубов озвучил альтернативные планы на зиму
06.04.2024, 22:36
Почему в Харькове свет отключают не по графику – объяснение энергетиков
Почему в Харькове свет отключают не по графику – объяснение энергетиков
08.04.2024, 16:43
Днем до +25 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 9 апреля
Днем до +25 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 9 апреля
08.04.2024, 20:07

Новости по теме:

21:08
В Харькове и области потеплеет и распогодится: прогноз на 7 апреля
20:46
Похолодание, туман, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 6 апреля
21:14
В Харькове и части области возможен дождь — прогноз погоды на 4 апреля
19:49
Немного прохладнее, задождит: прогноз погоды в Харькове и области на 3 апреля
21:24
Жара — до +27: прогноз погоды в Харькове и области на 2 апреля

Вы читали новость: «Днем до +25 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 9 апреля»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 20:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 9 апреля, на Харьковщине переменная облачность, без осадков.".