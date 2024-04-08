Днем до +25 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 9 апреля

Во вторник, 9 апреля, на Харьковщине переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 22 до 24, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 6 до 11 тепла, днем — от 20 до 25.

Ветер юго-западный, 3 — 8 м/с.