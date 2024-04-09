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Тепло и солнечно. Какой будет погода 10 апреля в Харькове и области

Общество 20:51   09.04.2024
Оксана Якушко
Тепло и солнечно. Какой будет погода 10 апреля в Харькове и области Фото : Василь Голосний

Прогноз погоды на завтра, 10 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

10 апреля: Переменная облачность.

По области: Без осадков.

Ветер переменных направлений 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 6 — 11° тепла, днем 21 — 26°.

По городу: Без осадков.

Ветер переменных направлений 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 8 — 10° тепла, днем 23 — 25°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 20:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 10 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".