Тепло и солнечно. Какой будет погода 10 апреля в Харькове и области
Фото : Василь Голосний
Прогноз погоды на завтра, 10 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
10 апреля: Переменная облачность.
По области: Без осадков.
Ветер переменных направлений 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 6 — 11° тепла, днем 21 — 26°.
По городу: Без осадков.
Ветер переменных направлений 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 8 — 10° тепла, днем 23 — 25°.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 20:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 10 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".