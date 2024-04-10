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Спека посилюється: прогноз погоди в Харкові та області на 11 квітня

Суспільство 19:45   10.04.2024
Олена Нагорна
Спека посилюється: прогноз погоди в Харкові та області на 11 квітня Фото: Василь Голосний

У четвер, 11 квітня, на Харківщині очікується мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 9 до 11 градусів тепла, вдень – від 26 до 28, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 7 до 12 тепла, вдень – від 24 до 29.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 19:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 11 квітня, на Харківщині очікується мінлива хмарність, без опадів".