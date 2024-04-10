Спека посилюється: прогноз погоди в Харкові та області на 11 квітня

У четвер, 11 квітня, на Харківщині очікується мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 9 до 11 градусів тепла, вдень – від 26 до 28, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 7 до 12 тепла, вдень – від 24 до 29.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.