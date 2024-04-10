Відвідувати ліси на Харківщині категорично заборонено – “Ліси України”

У Слобожанському лісовому офісі ДП “Ліси України” заявили про найвищий рівень пожежної небезпеки та нагадали про заборону ходити до лісу під час дії воєнного стану.

“Під час найвищого класу пожежної небезпеки та до завершення воєнного стану відвідувати ліси на території областей (Харківської та Полтавської – Ред.) категорично заборонено”, – заявили на сторінці Слобожанського лісового офісу у фейсбуці.

Там наголосили, що рівень пожежної небезпеки в Харківській області – 5, найвищий.

“Як свідчить статистика, 90% усіх пожеж виникає з вини населення. Найчастіше – через випалювання сухої трави поблизу лісів, необачно кинутий недопалок або ж непогашене багаття у лісі. Усі ці дії є причинами загорянь у лісах, які призводять до значних матеріальних збитків та завдають непоправної шкоди екосистемі”, – наголосили лісничі.

Вони нагадали, що розводити багаття в посадках під час пожежонебезпечного періоду заборонено. Також не можна заїжджати на територію лісів (крім використання транзитних шляхів), палити та кидати біля зелених насаджень непогашені сірники та недопалки. А також – залишати в лісі просочене мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я. Головне, безумовно, не підпалювати траву та інші рослинні залишки на ділянках землі, що примикають до лісу.