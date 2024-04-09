Палили очерет. У Харкові вирувала величезна пожежа
Місцеві жителі, спалюючи очерет, викликали масштабну пожежу, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Загоряння виникло 9 квітня об 11:40 на відкритому просторі у Київському районі міста. Горіли чагарники, суха трава та очерет. Загальна площа пожежі склала понад 1 га.
Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на житловий сектор. О 13:05 пожежу локалізували, а о 15:25 повністю ліквідовали.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: камыш, пожежа, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 22:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місцеві жителі, спалюючи очерет, викликали масштабну пожежу, повідомили у ДСНС у Харківській області.".