Live
  • Ср 03.04.2024
  • Харків  +14°С
  • USD 39.32
  • EUR 42.28

“Це жах!” – рятувальники звернулися до мешканців Харківщини

Події 10:45   03.04.2024
Оксана Горун
“Це жах!” – рятувальники звернулися до мешканців Харківщини

Бійці ДСНС протягом доби гасили в Харківській області 114 пожеж сухостою. Через це рятувальники практично не заїжджали до своїх частин.

“114 пожеж сухостою за добу – це жах! – заявила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. – Рятувальники майже не заїжджали до своїх підрозділів… А в цей момент, можливо, хтось потребував реальної допомоги. Шановні громадяни, закликаємо припинити випалювати суху рослинність! Ваші дії можуть призвести до фатальних наслідків!”

Найбільша пожежа за минулу добу в Харківській області виникла в лісі в районі Старого Салтова. Вогонь охопив територію 10 гектарів. Його гасили 11 годин.

Читайте також:  У Харкові горіла багатоповерхівка: 10 людей евакуювали (фото)

Зазначимо, що “піромани” на Харківщині часто й самі стають жертвами своїх підпалів. Так, 1 квітня загинула мешканка села Крисине Богодухівського району. 60-річна жінка спалювала суху траву. Як припустили сусіди, в якийсь момент процес вийшов з-під контролю. Ймовірно, палійці стало погано, вона знепритомніла та впала у вогонь.

Автор: Оксана Горун
Популярно
По Харківщині прилетіли нові російські ракети “Гром Е-1” (фото)
По Харківщині прилетіли нові російські ракети “Гром Е-1” (фото)
03.04.2024, 11:42
У Харкові планують будівництво ще трьох підземних шкіл
У Харкові планують будівництво ще трьох підземних шкіл
03.04.2024, 09:51
Сімох дітей забрали в матері на Харківщині (фото)
Сімох дітей забрали в матері на Харківщині (фото)
03.04.2024, 11:16
П’ять окупантів знищили прикордонники на Харківському напрямку (відео)
П’ять окупантів знищили прикордонники на Харківському напрямку (відео)
03.04.2024, 11:30
Зеленський зробив заяву про Харків (відео)
Зеленський зробив заяву про Харків (відео)
03.04.2024, 10:52
“Це жах!” – рятувальники звернулися до мешканців Харківщини
“Це жах!” – рятувальники звернулися до мешканців Харківщини
03.04.2024, 10:45

Новини за темою:

07:43
На Харківщині “чистюлі” викликали у 21 раз більше пожеж, ніж війська РФ
08:15
На Харківщині за добу – 23 пожежі в екосистемах, три з них – через обстріли

Ви читали новину: «“Це жах!” – рятувальники звернулися до мешканців Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 10:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці ДСНС протягом доби гасили в Харківській області 114 пожеж сухостою. Через це рятувальники практично не заїжджали до своїх частин".