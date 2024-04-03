“Це жах!” – рятувальники звернулися до мешканців Харківщини
Бійці ДСНС протягом доби гасили в Харківській області 114 пожеж сухостою. Через це рятувальники практично не заїжджали до своїх частин.
“114 пожеж сухостою за добу – це жах! – заявила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. – Рятувальники майже не заїжджали до своїх підрозділів… А в цей момент, можливо, хтось потребував реальної допомоги. Шановні громадяни, закликаємо припинити випалювати суху рослинність! Ваші дії можуть призвести до фатальних наслідків!”
Найбільша пожежа за минулу добу в Харківській області виникла в лісі в районі Старого Салтова. Вогонь охопив територію 10 гектарів. Його гасили 11 годин.
Читайте також: У Харкові горіла багатоповерхівка: 10 людей евакуювали (фото)
Зазначимо, що “піромани” на Харківщині часто й самі стають жертвами своїх підпалів. Так, 1 квітня загинула мешканка села Крисине Богодухівського району. 60-річна жінка спалювала суху траву. Як припустили сусіди, в якийсь момент процес вийшов з-під контролю. Ймовірно, палійці стало погано, вона знепритомніла та впала у вогонь.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: горит сухостой, ГСЧС, новини Харкова, поджоги, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Це жах!” – рятувальники звернулися до мешканців Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 10:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці ДСНС протягом доби гасили в Харківській області 114 пожеж сухостою. Через це рятувальники практично не заїжджали до своїх частин".