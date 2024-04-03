“Це жах!” – рятувальники звернулися до мешканців Харківщини

Бійці ДСНС протягом доби гасили в Харківській області 114 пожеж сухостою. Через це рятувальники практично не заїжджали до своїх частин.

“114 пожеж сухостою за добу – це жах! – заявила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. – Рятувальники майже не заїжджали до своїх підрозділів… А в цей момент, можливо, хтось потребував реальної допомоги. Шановні громадяни, закликаємо припинити випалювати суху рослинність! Ваші дії можуть призвести до фатальних наслідків!”

Найбільша пожежа за минулу добу в Харківській області виникла в лісі в районі Старого Салтова. Вогонь охопив територію 10 гектарів. Його гасили 11 годин.

Зазначимо, що “піромани” на Харківщині часто й самі стають жертвами своїх підпалів. Так, 1 квітня загинула мешканка села Крисине Богодухівського району. 60-річна жінка спалювала суху траву. Як припустили сусіди, в якийсь момент процес вийшов з-під контролю. Ймовірно, палійці стало погано, вона знепритомніла та впала у вогонь.