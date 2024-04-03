Пожежа в лісі на Харківщині охопила 10 га, її гасили 11 годин – ДСНС
Протягом доби на Харківщині сталося 114 пожеж в екосистемах. Горіла територія загалом близько 100 га.
Лише дві з цих пожеж викликали окупанти своїми обстрілами. “Творці” решти – жителі Харківської області, які вперто випалюють сухостій.
“Найбільша за масштабами подібна пожежа зафіксована на території Старосалтівського лісництва між населеними пунктами Хотімля та Старий Салтів Чугуївського району. Там вогонь охопив площу в 10 га, безжально знищуючи трав’яний настил, чагарники та дерева. З ним боролись 10 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС, місцева пожежна команда із селища Вільча, підрозділ відомчої пожежної охорони лісового господарства з пожежною та пристосованою технікою. Спільними зусиллями пожежу вдалось загасити через 11 годин”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2024 в 09:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині сталося 114 пожеж в екосистемах. Горіла територія загалом близько 100 га".