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Пожар в лесу на Харьковщине охватил 10 га, его тушили 11 часов — ГСЧС

Происшествия 09:08   03.04.2024
Оксана Горун
Пожар в лесу на Харьковщине охватил 10 га, его тушили 11 часов — ГСЧС Иллюстративное фото

В течение суток на Харьковщине случилось 114 пожаров в экосистемах. Горела территория в целом около 100 га.

Лишь два из этих пожаров вызвали оккупанты своими обстрелами. «Создатели» всех остальных — жители Харьковской области, которые упорно выжигают сухостой.

«Самый большой по масштабам подобный пожар зафиксирован на территории Старосалтовского лесничества между населенными пунктами Хотомля и Старый Салтов Чугуевского района. Там огонь охватил площадь в 10 га, безжалостно уничтожая травяной настил, кустарники и деревья. С ним боролись десять пожарно-спасательных подразделений ГСЧС, местная пожарная команда из поселка Вильча, подразделение ведомственной пожарной охраны лесного хозяйства с пожарной и приспособленной техникой. Совместными усилиями пожар удалось потушить через 11 часов», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 09:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине случилось 114 пожаров в экосистемах. Горела территория в целом около 100 га".