«Это ужас!» — спасатели обратились к жителям Харьковщины
Бойцы ГСЧС в течение суток тушили в Харьковской области 114 пожаров сухостоя. Из-за этого спасатели практически не заезжали в свои части.
«114 пожаров сухостоя за сутки — это ужас! — заявила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — Спасатели почти не заезжали в свои подразделения… А в этот момент, возможно, кто-то нуждался в реальной помощи. Уважаемые граждане, призываем прекратить выжигать сухую растительность! Ваши действия могут привести к роковым последствиям!»
Самый масштабный пожар за прошедшие сутки в Харьковской области возник в лесу в районе Старого Салтова. Огонь охватил территорию в 10 гектаров. Его тушили 11 часов.
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Отметим, что «пироманы» на Харьковщине часто и сами стают жертвами своих поджогов. Так, 1 апреля погибла жительница села Крысино Богодуховского района. 60-летняя женщина сжигала сухую траву. Как предположили соседи, в какой-то момент процесс вышел из-под контроля. Вероятно, поджигательнице стало плохо, она потеряла сознание и упала в огонь.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: горит сухостой, ГСЧС, новости Харькова, поджоги, пожары;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 10:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы ГСЧС в течение суток тушили в Харьковской области 114 пожаров сухостоя. Из-за этого спасатели практически не заезжали в свои части".