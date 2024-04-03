«Это ужас!» — спасатели обратились к жителям Харьковщины

Бойцы ГСЧС в течение суток тушили в Харьковской области 114 пожаров сухостоя. Из-за этого спасатели практически не заезжали в свои части.

«114 пожаров сухостоя за сутки — это ужас! — заявила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — Спасатели почти не заезжали в свои подразделения… А в этот момент, возможно, кто-то нуждался в реальной помощи. Уважаемые граждане, призываем прекратить выжигать сухую растительность! Ваши действия могут привести к роковым последствиям!»

Самый масштабный пожар за прошедшие сутки в Харьковской области возник в лесу в районе Старого Салтова. Огонь охватил территорию в 10 гектаров. Его тушили 11 часов.

Отметим, что «пироманы» на Харьковщине часто и сами стают жертвами своих поджогов. Так, 1 апреля погибла жительница села Крысино Богодуховского района. 60-летняя женщина сжигала сухую траву. Как предположили соседи, в какой-то момент процесс вышел из-под контроля. Вероятно, поджигательнице стало плохо, она потеряла сознание и упала в огонь.