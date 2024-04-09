Палили камыш. В Харькове бушевал огромный пожар
Фото: ГСЧС в Харьковской области
Местные жители, сжигая камыш, вызвали масштабный пожар, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Возгорание возникло 9 апреля в 11.40 на открытом пространстве в Киевском районе города. Горели кустарники, сухая трава и камыши. Общая площадь пожара составила более 1 га.
Спасатели остановили распространение пламени на жилищный сектор. В 13.05 пожар локализовали, а в 15.25 полностью ликвидировали.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: камыш, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 22:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Местные жители, сжигая камыш, вызвали масштабный пожар, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".