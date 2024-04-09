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Палили камыш. В Харькове бушевал огромный пожар

Происшествия 22:17   09.04.2024
Оксана Якушко
Фото: ГСЧС в Харьковской области

Местные жители, сжигая камыш, вызвали масштабный пожар, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Возгорание возникло 9 апреля в 11.40 на открытом пространстве в Киевском районе города. Горели кустарники, сухая трава и камыши. Общая площадь пожара составила более 1 га.

Спасатели остановили распространение пламени на жилищный сектор. В 13.05 пожар локализовали, а в 15.25 полностью ликвидировали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 22:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Местные жители, сжигая камыш, вызвали масштабный пожар, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".