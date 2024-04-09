Палили камыш. В Харькове бушевал огромный пожар

Местные жители, сжигая камыш, вызвали масштабный пожар, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Возгорание возникло 9 апреля в 11.40 на открытом пространстве в Киевском районе города. Горели кустарники, сухая трава и камыши. Общая площадь пожара составила более 1 га.

Спасатели остановили распространение пламени на жилищный сектор. В 13.05 пожар локализовали, а в 15.25 полностью ликвидировали.