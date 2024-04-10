Посещать леса на Харьковщине категорически запрещено — «Леса Украины»
В Слобожанском лесном офисе ГП «Леса Украины» заявили о самом высоком уровне пожарной опасности и напомнили про запрет ходить в лес во время действия военного положения.
«Во время высочайшего класса пожарной опасности и до завершения военного положения посещать леса на территории областей (Харьковской и Полтавской — Ред.) категорически запрещено», — заявили на странице Слобожанского лесного офиса в facebook.
Там подчеркнули, что уровень пожарной опасности в Харьковской области — 5, самый высокий.
«Как свидетельствует статистика, 90% всех пожаров возникает по вине населения. Чаще всего — из-за выжигания сухой травы вблизи лесов, опрометчиво брошенного окурка или непогашенного костра в лесу. Все эти действия являются причинами возгораний в лесах, которые приводят к значительным материальным ущербам и наносят непоправимый ущерб экосистеме», — подчеркнули лесничие.
Читайте также: Палили камыш. В Харькове бушевал огромный пожар
Они напомнили, что разводить костры в посадках во время пожароопасного периода запрещено. Также нельзя заезжать на территорию лесов (кроме использования транзитных путей), курить и бросать у зеленых насаждений непогашенные спички и окурки. А также — оставлять в лесу пропитанную смазкой или другими горючими веществами ветошь. Главное, безусловно, — не поджигать траву и другие растительные остатки на участках земли, примыкающих к лесу.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: запрет, ліс, лес, новости Харькова, пожары, Слобожанский лесной офис;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Посещать леса на Харьковщине категорически запрещено — «Леса Украины»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 10:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Слобожанском лесном офисе ГП «Леса Украины» заявили о самом высоком уровне пожарной опасности и напомнили про запрет ходить в лес во время действия военного положения".