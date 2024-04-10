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Посещать леса на Харьковщине категорически запрещено — «Леса Украины»

Общество 10:02   10.04.2024
Оксана Горун
Посещать леса на Харьковщине категорически запрещено — «Леса Украины» Фото: ГСЧС

В Слобожанском лесном офисе ГП «Леса Украины» заявили о самом высоком уровне пожарной опасности и напомнили про запрет ходить в лес во время действия военного положения.

«Во время высочайшего класса пожарной опасности и до завершения военного положения посещать леса на территории областей (Харьковской и Полтавской — Ред.) категорически запрещено», — заявили на странице Слобожанского лесного офиса в facebook.

Там подчеркнули, что уровень пожарной опасности в Харьковской области — 5, самый высокий.

«Как свидетельствует статистика, 90% всех пожаров возникает по вине населения. Чаще всего — из-за выжигания сухой травы вблизи лесов, опрометчиво брошенного окурка или непогашенного костра в лесу. Все эти действия являются причинами возгораний в лесах, которые приводят к значительным материальным ущербам и наносят непоправимый ущерб экосистеме», — подчеркнули лесничие.

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Они напомнили, что разводить костры в посадках во время пожароопасного периода запрещено. Также нельзя заезжать  на территорию лесов (кроме использования транзитных путей), курить и бросать у зеленых насаждений непогашенные спички и окурки. А также — оставлять в лесу пропитанную смазкой или другими горючими веществами ветошь. Главное, безусловно, — не поджигать траву и другие растительные остатки на участках земли, примыкающих к лесу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 10:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Слобожанском лесном офисе ГП «Леса Украины» заявили о самом высоком уровне пожарной опасности и напомнили про запрет ходить в лес во время действия военного положения".