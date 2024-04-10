Жара усиливается: прогноз погоды в Харькове и области на 11 апреля
Фото: Василий Голосный
В четверг, 11 апреля, на Харьковщине ожидается переменная облачность, без осадков.
В Харькове ночная температура составит от 9 до 11 градусов тепла, днем — от 26 до 28, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 7 до 12 тепла, днем — от 24 до 29.
Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: апрель, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 19:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 11 апреля, на Харьковщине ожидается переменная облачность, без осадков".