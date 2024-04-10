Жара усиливается: прогноз погоды в Харькове и области на 11 апреля

В четверг, 11 апреля, на Харьковщине ожидается переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночная температура составит от 9 до 11 градусов тепла, днем — от 26 до 28, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 7 до 12 тепла, днем — от 24 до 29.

Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с.