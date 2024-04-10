Live
  • Ср 10.04.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 38.99
  • EUR 42.35

Жара усиливается: прогноз погоды в Харькове и области на 11 апреля

Общество 19:45   10.04.2024
Елена Нагорная
Жара усиливается: прогноз погоды в Харькове и области на 11 апреля Фото: Василий Голосный

В четверг, 11 апреля, на Харьковщине ожидается переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночная температура составит от 9 до 11 градусов тепла, днем — от 26 до 28, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 7 до 12 тепла, днем — от 24 до 29.

Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с.

Читайте также: Посещать леса на Харьковщине категорически запрещено — «Леса Украины»

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 10.04: удар по Липцам — 3 погибших, среди них ребенок
Главные новости Харькова 10.04: удар по Липцам — 3 погибших, среди них ребенок
10.04.2024, 20:06
Авиаудар по центру Харькова: от взрывов легли на траву футболисты, видео копов
Авиаудар по центру Харькова: от взрывов легли на траву футболисты, видео копов
10.04.2024, 18:51
Работа в Харьковском зоопарке: предлагают ухаживать за животными
Работа в Харьковском зоопарке: предлагают ухаживать за животными
09.04.2024, 13:08
Деньги на бомбоубежища и топливо для генераторов пообещал Зеленский в Харькове
Деньги на бомбоубежища и топливо для генераторов пообещал Зеленский в Харькове
09.04.2024, 18:51
Жара усиливается: прогноз погоды в Харькове и области на 11 апреля
Жара усиливается: прогноз погоды в Харькове и области на 11 апреля
10.04.2024, 19:45
Трое погибших и двое раненых: в Липцах под Харьковом завершили поиски жертв
Трое погибших и двое раненых: в Липцах под Харьковом завершили поиски жертв
10.04.2024, 20:00

Новости по теме:

20:07
Днем до +25 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 9 апреля
21:08
В Харькове и области потеплеет и распогодится: прогноз на 7 апреля
20:46
Похолодание, туман, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 6 апреля
21:14
В Харькове и части области возможен дождь — прогноз погоды на 4 апреля
19:49
Немного прохладнее, задождит: прогноз погоды в Харькове и области на 3 апреля

Вы читали новость: «Жара усиливается: прогноз погоды в Харькове и области на 11 апреля»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 19:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 11 апреля, на Харьковщине ожидается переменная облачность, без осадков".