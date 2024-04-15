Путін заздалегідь знав про атаку Ірану на Ізраїль – BILD

Коли Іран обстрілював Ізраїль, весь світ затамував подих – і лише одна людина, мабуть, була особливо щаслива: російський диктатор Володимир Путін, пише BILD.

Для нього ескалація йде точно за планом! Причина – удари по Ізраїлю відвертають увагу від війни в Україні – та пов’язує руки західним збройним силам.

«Можливо, Кремль зацікавлений у тому, щоб конфлікт на Близькому Сході залишався непередбачуваним. Це зв’язує американські сили та гроші, яких, своєю чергою, не вистачає для захисту України, – сказав Карло Масала, професор Університету бундесверу у Мюнхені. — Росія, напевно, була проінформована про плани Ірану. Москва могла вплинути на Іран, якби ця атака суперечила російським інтересам. Але Росія цього не зробила»

Примітно, що після першого в історії удару Ірану по Ізраїлю МЗС Росії «виразило крайнє занепокоєння» і «закликало всі залучені сторони до стриманості».

У Кремлі відмовилися засудити Тегеран. «Нагадайте мені, коли Ізраїль засудив хоч один удар київського режиму по російських регіонах? Чи не пам’ятаєте? І я. Проте я пам’ятаю регулярні заяви на підтримку дій Зеленського з боку ізраїльських офіційних осіб», — написала Марія Захарова.

Це підтверджує, що Москва зацікавлена ​​у нестабільності на Близькому Сході, оскільки це відволікає увагу від війни в Україні. Росія «встала на бік ультраісламістських аятолів» і виявила цинізм.