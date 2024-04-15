Live
  • Пн 15.04.2024
  • Харків  +18°С
  • USD 39.4
  • EUR 41.97

Путін заздалегідь знав про атаку Ірану на Ізраїль – BILD

Політика 15:54   15.04.2024
Оксана Якушко
Путін заздалегідь знав про атаку Ірану на Ізраїль – BILD

Коли Іран обстрілював Ізраїль, весь світ затамував подих – і лише одна людина, мабуть, була особливо щаслива: російський диктатор Володимир Путін, пише BILD.

Для нього ескалація йде точно за планом! Причина – удари по Ізраїлю відвертають увагу від війни в Україні – та пов’язує руки західним збройним силам.

«Можливо, Кремль зацікавлений у тому, щоб конфлікт на Близькому Сході залишався непередбачуваним. Це зв’язує американські сили та гроші, яких, своєю чергою, не вистачає для захисту України, – сказав Карло Масала, професор Університету бундесверу у Мюнхені. — Росія, напевно, була проінформована про плани Ірану. Москва могла вплинути на Іран, якби ця атака суперечила російським інтересам. Але Росія цього не зробила»

Примітно, що після першого в історії удару Ірану по Ізраїлю МЗС Росії «виразило крайнє занепокоєння» і «закликало всі залучені сторони до стриманості».

У Кремлі відмовилися засудити Тегеран. «Нагадайте мені, коли Ізраїль засудив хоч один удар київського режиму по російських регіонах? Чи не пам’ятаєте? І я. Проте я пам’ятаю регулярні заяви на підтримку дій Зеленського з боку ізраїльських офіційних осіб», — написала Марія Захарова.

Це підтверджує, що Москва зацікавлена ​​у нестабільності на Близькому Сході, оскільки це відволікає увагу від війни в Україні. Росія «встала на бік ультраісламістських аятолів» і виявила цинізм.

Читайте також: Нова війна. Іран напав на Ізраїль та атакував його БпЛА

Автор: Оксана Якушко
Популярно
З фонтану з мавпами у Харкові прибрали захисну конструкцію
З фонтану з мавпами у Харкові прибрали захисну конструкцію
15.04.2024, 16:25
Путін заздалегідь знав про атаку Ірану на Ізраїль – BILD
Путін заздалегідь знав про атаку Ірану на Ізраїль – BILD
15.04.2024, 15:54
Із середи низка електричок відновить рух на Харківщині (список)
Із середи низка електричок відновить рух на Харківщині (список)
15.04.2024, 15:56
РФ вдарила КАБом по закладу освіти на Харківщині: загинули дві людини
РФ вдарила КАБом по закладу освіти на Харківщині: загинули дві людини
15.04.2024, 15:45
Захистять небо над Харковом від КАБів літаки, а не Patriot – аналітик ISW
Захистять небо над Харковом від КАБів літаки, а не Patriot – аналітик ISW
15.04.2024, 14:34
Пішов з дому через конфлікт у сім’ї: 9-річного хлопця знайшли на Харківщині
Пішов з дому через конфлікт у сім’ї: 9-річного хлопця знайшли на Харківщині
15.04.2024, 14:57

Новини за темою:

15:49
Терористи ІДІЛ націлилися на чемпіонат Європи у Німеччині – BILD
23:14
Головні новини Харкова 11.04: ISW про наступ, ракетна атака на енергооб’єкти
15:21
Росіяни влучили у ТЕЦ, яка живить Харків – Терехов
13:15
Після атаки на Харків були «прильоти» по Куп’янщині, літав БпЛА в районі ХТЗ
12:54
«Ніхто нікуди не виїжджає» – Терехов про атаку на Харків, що відомо на зараз

Ви читали новину: «Путін заздалегідь знав про атаку Ірану на Ізраїль – BILD»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 15:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Коли Іран обстрілював Ізраїль, весь світ затамував подих – і лише одна людина, мабуть, була особливо щаслива: російський диктатор Володимир Путін, пише BILD.".