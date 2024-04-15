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Путин знал об атаке Ирана на Израиль – BILD

Мир 15:54   15.04.2024
Оксана Якушко
Путин знал об атаке Ирана на Израиль – BILD Друзья: Президент Ирана Ибрагим Раиси посетил Кремль в декабре прошлого года Фото: Getty Images

Когда Иран обстреливал Израиль, весь мир затаил дыхание – и лишь один человек, должно быть, был особенно счастлив: российский диктатор Владимир Путин, пишет BILD.

Для него эскалация идет точно по плану! Причина – удары по Израилю отвлекают от войны на Украине – и связывает руки западным вооруженным силам.

«Возможно, Кремль заинтересован в том, чтобы конфликт на Ближнем Востоке оставался непредсказуемым. Это связывает американские силы и деньги, которых, в свою очередь, не хватает для защиты Украины, — сказал Карло Масала, профессор Университета бундесвера в Мюнхене. — Россия наверняка была проинформирована о планах Ирана. У Москвы была возможность повлиять на Иран, если бы эта атака противоречила российским интересам. Но Россия этого не сделала»

Примечательно, что после первого в истории удара Ирана по Израилю МИД России «выразил крайнюю озабоченность» и «призвал все вовлечённые стороны к сдержанности».

В Кремле отказались осудить Тегеран. «Напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц», — написала Мария Захарова.

Это подтверждает, что Москва заинтересована в нестабильности на Ближнем Востоке, так как это отвлекает внимание от войны в Украине. Россия «встала на сторону ультраисламистских аятолл» и проявила цинизм.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 15:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда Иран обстреливал Израиль, весь мир затаил дыхание – и лишь один человек, должно быть, был особенно счастлив: российский диктатор Владимир Путин, пишет BILD.".