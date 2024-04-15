Путин знал об атаке Ирана на Израиль – BILD
Когда Иран обстреливал Израиль, весь мир затаил дыхание – и лишь один человек, должно быть, был особенно счастлив: российский диктатор Владимир Путин, пишет BILD.
Для него эскалация идет точно по плану! Причина – удары по Израилю отвлекают от войны на Украине – и связывает руки западным вооруженным силам.
«Возможно, Кремль заинтересован в том, чтобы конфликт на Ближнем Востоке оставался непредсказуемым. Это связывает американские силы и деньги, которых, в свою очередь, не хватает для защиты Украины, — сказал Карло Масала, профессор Университета бундесвера в Мюнхене. — Россия наверняка была проинформирована о планах Ирана. У Москвы была возможность повлиять на Иран, если бы эта атака противоречила российским интересам. Но Россия этого не сделала»
Примечательно, что после первого в истории удара Ирана по Израилю МИД России «выразил крайнюю озабоченность» и «призвал все вовлечённые стороны к сдержанности».
В Кремле отказались осудить Тегеран. «Напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц», — написала Мария Захарова.
Это подтверждает, что Москва заинтересована в нестабильности на Ближнем Востоке, так как это отвлекает внимание от войны в Украине. Россия «встала на сторону ультраисламистских аятолл» и проявила цинизм.
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- Категории: Мир, Политика; Теги: атака, Владимир Путин, Израиль, Иран, рф, удар;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 15:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда Иран обстреливал Израиль, весь мир затаил дыхание – и лишь один человек, должно быть, был особенно счастлив: российский диктатор Владимир Путин, пишет BILD.".