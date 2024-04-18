На Харківщині буде гучно: проводять розмінування

Про вибухи, що заплановані на території Балаклійської громади на Харківщині, попередили у ХОВА.

“Увага! На Харківщині проводиться розмінування. У межах села Щурівка Балаклійської громади з 11:00 до 12:30 включно відбуватимуться контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів“, – повідомила пресслужба ХОВА.

За даними ХОВА, протягом доби вибухотехніки Харківщини розмінували 47,99 га та знищили 699 вибухонебезпечних предметів.