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На Харківщині буде гучно: проводять розмінування

Суспільство 10:49   18.04.2024
Оксана Горун
На Харківщині буде гучно: проводять розмінування

Про вибухи, що заплановані на території Балаклійської громади на Харківщині, попередили у ХОВА.

Увага! На Харківщині проводиться розмінування. У межах села Щурівка Балаклійської громади з 11:00 до 12:30 включно відбуватимуться контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів“, – повідомила пресслужба ХОВА.

За даними ХОВА, протягом доби вибухотехніки Харківщини розмінували 47,99 га та знищили 699 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 10:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про вибухи, що заплановані на території Балаклійської громади на Харківщині, попередили у ХОВА".