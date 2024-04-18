На Харківщині буде гучно: проводять розмінування
Про вибухи, що заплановані на території Балаклійської громади на Харківщині, попередили у ХОВА.
“Увага! На Харківщині проводиться розмінування. У межах села Щурівка Балаклійської громади з 11:00 до 12:30 включно відбуватимуться контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів“, – повідомила пресслужба ХОВА.
За даними ХОВА, протягом доби вибухотехніки Харківщини розмінували 47,99 га та знищили 699 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 10:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про вибухи, що заплановані на території Балаклійської громади на Харківщині, попередили у ХОВА".