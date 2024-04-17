У ДСНС показали, як іноземна машина розміновує землі Харківщини (відео)
На Харківщині для розмінування залучають автомобіль механізованого розмінування Revival P, який передали волонтери з Азербайджану, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
«Ця машина дистанційного типу. Вона зручна, тим, що оператор може керувати нею до 2 тисяч метрів. Коли ми знаходимо ВНП ми їх знищуємо на місці», – розповів лейтенант служби цивільного захисту Володимир Савченко.
Савченко зазначив, що під час розмінування земель сільськогосподарського призначення на Харківщині знаходять багато різноманітних вибухівок, в тому числі протипіхотні міни, ПОМ-3 та ПМН.
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- Категорії: Репортаж, Харків; Теги: взрывчатки, ГСЧС, земли, машина, розмінування, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 14:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині для розмінування залучають автомобіль механізованого розмінування Revival P, який передали волонтери з Азербайджану, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".