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У ДСНС показали, як іноземна машина розміновує землі Харківщини (відео)

Репортаж 14:33   17.04.2024
Вікторія Яковенко
У ДСНС показали, як іноземна машина розміновує землі Харківщини (відео)

На Харківщині для розмінування залучають автомобіль механізованого розмінування Revival P, який передали волонтери з Азербайджану, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Ця машина дистанційного типу. Вона зручна, тим, що оператор може керувати нею до 2 тисяч метрів. Коли ми знаходимо ВНП ми їх знищуємо на місці», – розповів лейтенант служби цивільного захисту Володимир Савченко.

Савченко зазначив, що під час розмінування земель сільськогосподарського призначення на Харківщині знаходять багато різноманітних вибухівок, в тому числі протипіхотні міни, ПОМ-3 та ПМН.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 14:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині для розмінування залучають автомобіль механізованого розмінування Revival P, який передали волонтери з Азербайджану, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".