В ГСЧС показали, как иностранная машина разминирует земли Харьковщины (видео)
На Харьковщине для разминирования привлекают автомобиль механизированного разминирования Revival P, который передали волонтеры из Азербайджана, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Эта машина дистанционного типа. Она удобна тем, что оператор может управлять ею до 2 тысяч метров. Когда мы находим взрывоопасные предметы, мы их уничтожаем на месте», — рассказал лейтенант службы гражданской защиты Владимир Савченко.
Савченко отметил, что во время разминирования земель сельскохозяйственного назначения на Харьковщине находят много разнообразных взрывчаток, в том числе противопехотные мины, ПОМ-3 и ПМН.
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- Категории: Репортаж, Харьков; Теги: взрывчатки, ГСЧС, земли, машина, разминирование, розмінування, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 14:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине для разминирования привлекают автомобиль механизированного разминирования Revival P, который передали волонтеры из Азербайджана, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".