В ГСЧС показали, как иностранная машина разминирует земли Харьковщины (видео)

На Харьковщине для разминирования привлекают автомобиль механизированного разминирования Revival P, который передали волонтеры из Азербайджана, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Эта машина дистанционного типа. Она удобна тем, что оператор может управлять ею до 2 тысяч метров. Когда мы находим взрывоопасные предметы, мы их уничтожаем на месте», — рассказал лейтенант службы гражданской защиты Владимир Савченко.

Савченко отметил, что во время разминирования земель сельскохозяйственного назначения на Харьковщине находят много разнообразных взрывчаток, в том числе противопехотные мины, ПОМ-3 и ПМН.

Читайте также: В Харькове обнаружили ручную гранату в сосновом бору