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На Харьковщине будет громко: проводят разминирование

Общество 10:49   18.04.2024
Оксана Горун
На Харьковщине будет громко: проводят разминирование

О взрывах, запланированных на территории Балаклейской громады на Харьковщине предупредили в ХОВА.

«Внимание! В Харьковской области проводится разминирование. В границах села Щуровка Балаклейской громады с 11:00 до 12:30 включительно будут проводиться контролируемые подрывы взрывоопасных предметов», — сообщила пресс-служба ХОВА.

По данным ХОВА, в течение суток взрывотехники Харьковщины разминировали 47,99 га и уничтожили 699 взрывоопасных предметов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 10:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О взрывах, запланированных на территории Балаклейской громады на Харьковщине предупредили в ХОВА".