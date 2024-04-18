На Харьковщине будет громко: проводят разминирование

О взрывах, запланированных на территории Балаклейской громады на Харьковщине предупредили в ХОВА.

«Внимание! В Харьковской области проводится разминирование. В границах села Щуровка Балаклейской громады с 11:00 до 12:30 включительно будут проводиться контролируемые подрывы взрывоопасных предметов», — сообщила пресс-служба ХОВА.

По данным ХОВА, в течение суток взрывотехники Харьковщины разминировали 47,99 га и уничтожили 699 взрывоопасных предметов.