На Харьковщине будет громко: проводят разминирование
О взрывах, запланированных на территории Балаклейской громады на Харьковщине предупредили в ХОВА.
«Внимание! В Харьковской области проводится разминирование. В границах села Щуровка Балаклейской громады с 11:00 до 12:30 включительно будут проводиться контролируемые подрывы взрывоопасных предметов», — сообщила пресс-служба ХОВА.
По данным ХОВА, в течение суток взрывотехники Харьковщины разминировали 47,99 га и уничтожили 699 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 10:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О взрывах, запланированных на территории Балаклейской громады на Харьковщине предупредили в ХОВА".