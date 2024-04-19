Що відбувається на Куп’янському напрямку, повідомив Машовець
Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець пояснив перерву у ворожих штурмах на Куп’янському напрямку.
“На Куп’янському напрямку противник, судячи зі всього, після перегрупування сюди військ 47-ї танкової дивізії (тд) продовжує “вивчати та знайомитись” із поточною ситуацією… Принаймні, на цей час, сили й засоби угрупування військ (УВ) “Запад” активно діють лише на Лиманському напрямку. Зокрема, частини та підрозділи 20-ї загальновійськової армії (ЗВА) продовжують свої спроби пробитися у напрямку на Борову, а також – таки витіснити українські передові підрозділи західніше річки Чорний Жеребець“, — повідомив вранці 19 квітня Машовець.
Зокрема, за його даними, у бій у напрямку Сергіївка – Першотравневе (у бік Борової) ввели додаткові підрозділи 752-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї ЗВА. Однак безрезультатно.
Інші бої відбуваються на південь – у районі села Терни Донецької області, де окупанти намагаються перерізати дорогу Торське – Невське на ділянці між Тернами та Ямполівкою. Також без успіху.
“Ймовірно, найближчим часом, командування УВ “Запад” спробує різко наростити свої зусилля на Лиманському напрямку. Адже, як-то кажуть, час підтискає. Якщо до літа противник не зможе вийти принаймні до Лиману та Шандриголове (а це, видається, на цей час, явно фантастичним з тим темпом наступу, який він має на Лиманському напрямку), то загальні перспективи організації масштабних наступальних дій противника з північно-східного напрямку у бік Слов’янська набудуть для нього достатньо гірших перспектив, ніж він собі, очевидно, запланував“, – вважає Машовець.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець пояснив перерву у ворожих штурмах на Куп’янському напрямку".