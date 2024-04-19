Что происходит на Купянском направлении, сообщил Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец объяснил перерыв во вражеских штурмах на Купянском направлении.

«На Купянском направлении противник, судя по всему, после перегруппировки сюда войск 47-й танковой дивизии (тд) продолжает «изучать и знакомиться» с текущей ситуацией… По крайней мере, на данный момент силы и средства группировки войск (ГВ) «Запад» активно действуют только на Лиманском направлении. В частности, части и подразделения 20-й общевойсковой армии (ОВА) продолжают свои попытки пробиться в направлении на Боровую, а также вытеснить украинские передовые подразделения западнее реки Черный Жеребец», — сообщил утром 19 апреля Машовец.

В частности, по его данным, в бой по направлению Сергеевка — Першотравневое (в сторону Боровой) ввели дополнительные подразделения 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й ОВА. Однако безрезультатно.

Остальные бои происходят южнее — в районе села Терны Донецкой области, где оккупанты пытаются перерезать дорогу Торское — Невское на участке между Терны и Ямполевкой. Также безуспешно.

«Вероятно, в ближайшее время командование ГВ «Запад» попытается резко нарастить свои усилия на Лиманском направлении. Ведь, как говорится, время поджимает… Если до лета противник не сможет выйти, по крайней мере, в Лиман и Шандриголово (а это, кажется, на данный момент, явно фантастическим с тем темпом наступления, который он имеет на Лиманском направлении), то общие перспективы организации масштабных наступательных действий противника с северо-восточного направления в сторону Славянска приобретут для него достаточно худшие перспективы, чем он себе, очевидно, запланировал», — считает Машовец.