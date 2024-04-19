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Что происходит на Купянском направлении, сообщил Машовец

Происшествия 08:04   19.04.2024
Оксана Горун
Что происходит на Купянском направлении, сообщил Машовец Фото: facebook Константина Машовца

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец объяснил перерыв во вражеских штурмах на Купянском направлении.

«На Купянском направлении противник, судя по всему, после перегруппировки сюда войск 47-й танковой дивизии (тд) продолжает «изучать и знакомиться» с текущей ситуацией… По крайней мере, на данный момент силы и средства группировки войск (ГВ) «Запад» активно действуют только на Лиманском направлении. В частности, части и подразделения 20-й общевойсковой армии (ОВА) продолжают свои попытки пробиться в направлении на Боровую, а также вытеснить украинские передовые подразделения западнее реки Черный Жеребец», — сообщил утром 19 апреля Машовец.

В частности, по его данным, в бой по направлению Сергеевка — Першотравневое (в сторону Боровой) ввели дополнительные подразделения 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й ОВА. Однако безрезультатно.

Иллюстрация: карта DeepState

Остальные бои происходят южнее — в районе села Терны Донецкой области, где оккупанты пытаются перерезать дорогу Торское — Невское на участке между Терны и Ямполевкой. Также безуспешно.

«Вероятно, в ближайшее время командование ГВ «Запад» попытается резко нарастить свои усилия на Лиманском направлении. Ведь, как говорится, время поджимает… Если до лета противник не сможет выйти, по крайней мере, в Лиман и Шандриголово (а это, кажется, на данный момент, явно фантастическим с тем темпом наступления, который он имеет на Лиманском направлении), то общие перспективы организации масштабных наступательных действий противника с северо-восточного направления в сторону Славянска приобретут для него достаточно худшие перспективы, чем он себе, очевидно, запланировал», — считает Машовец.

Читайте также: Откуда взялось «наступление на Харьков», что реально происходит — Машовец

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 08:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец объяснил перерыв во вражеских штурмах на Купянском направлении".