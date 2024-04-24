Був знищений енергооб’єкт і загинула дитина: що загрожує навіднику з Харкова

До суду передали справу 41-річного навідника з Харкова, який, за даними слідства, передав ворогові щонайменше сто локацій по всій території України для завдання ударів. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула інформував, що чоловік працював майстром на місцевому підприємстві, що займається будівництвом автошляхів та мостів, і що саме він навів російську ракету «Іскандер» на вулицю Тарасенка у Харкові 6 жовтня 2023 року. Через удар частково обвалився будинок, загинули 10-річний Трохим та його бабуся.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, чоловік постійно контактував зі своїм давнім знайомим на прізвисько “Шаман” – керівником незаконної бригади “Привид”, яка контролюється РФ. Приблизно з кінця 2014-го – початку 2015 року “Шаман” обіймав посаду так званого “заступника начальника з озброєння народної міліції “ДНР”. Під час захоплення Куп’янська він став “заступником голови з питань інфраструктури”. Крім того, він періодично брав участь у бойових діях на стороні держави-агресорки.

“Харківʼянин на власному авто їздив по території не тільки обласного центру, а й всієї України. З листопада 2022 по кінець жовтня 2023 року через месенджер «Telegram» він передав «Шаману» щонайменше сто локацій базування української армії, техніки, засобів протиповітряної оборони та обʼєктів енергосистеми по всій території держави. Вагома частина обʼєктів, інформацію про які чоловік передав окупанту, були розташовані у столиці, Київській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Вінницькій, Чернігівській областях”, — інформують у прокуратурі.

Найбільшу увагу обвинувачений приділив енергооб’єктам у Харкові, які систематично зазнавали повітряних ворожих атак. Після передачі їм інформації про один із таких об’єктів окупанти вдарили безпілотниками, що призвело до повного його знищення.

Дані харківʼянин надсилав у вигляді голосових, текстових повідомлень, зображень карт місцевості із зазначенням координат та графічними позначками, відеозаписів.



31 жовтня 2023 року правоохоронці затримали чоловіка за місцем його проживання у Харкові. У ході обшуків у нього виявили мобільні телефони та sim-картки різних операторів з доказами листування з “Шаманом”. Встановлено, що від нього харків’янин встиг отримати понад 150 тисяч гривень.

Харків’янину інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану та порушення законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, 2 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ). Його судитимуть у Комінтернівському райсуді м. Харкова.