Был уничтожен энергообъект и погиб ребенок: что грозит наводчику из Харькова

В суд передали дело 41-летнего наводчика из Харькова, который, по данным следствия, передал врагу не менее ста локаций по всей территории Украины для нанесения ударов. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула информировал, что мужчина работал мастером на местном предприятии, занимающемся строительством автодорог и мостов, и что именно он навел российскую ракету «Искандер» на улицу Тарасенко в Харькове 6 октября 2023 года. Из-за удара частично обрушился дом, погибли 10-летний Трофим и его бабушка.

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, мужчина постоянно контактировал со своим давним знакомым по прозвищу «Шаман» — руководителем незаконной бригады «Призрак», которая контролируется РФ. Примерно с конца 2014-го — начала 2015 года «Шаман» занимал должность так называемого «замначальника по вооружению народной милиции «ДНР». Во время захвата Купянска он стал «замглавы по вопросам инфраструктуры». Кроме того, он периодически участвовал в боевых действиях на стороне государства-агрессора.

«Харьковчанин на собственном авто ездил по территории не только областного центра, но и всей Украины. С ноября 2022 по конец октября 2023 года через мессенджер «Telegram» он передал «Шаману» не менее ста локаций базирования украинской армии, техники, средств противовоздушной обороны и объектов энергосистемы по всей территории государства. Весомая часть объектов, информацию о которых мужчина передал оккупанту, были расположены в столице, Киевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Винницкой, Черниговской областях», — информируют в прокуратуре.

Наибольшее внимание обвиняемый уделил энергообъектам в Харькове, которые систематически подвергалась воздушным вражеским атакам. После передачи им информации об одном из таких объектов оккупанты ударили беспилотниками, что привело к полному его уничтожению.

Данные харьковчанин присылал в виде голосовых, текстовых сообщений, изображений карт местности с указанием координат и графическими обозначениями, видеозаписей.



31 октября 2023 года правоохранители задержали мужчину по месту его проживания в Харькове. В ходе обысков у него обнаружили мобильные телефоны и sim-карты различных операторов с доказательствами переписки с «Шаманом». Установлено, что от него харьковчанин успел получить более 150 тысяч гривен.

Харьковчанину инкриминируют госизмену в условиях военного положения и нарушение законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, 2 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ). Его будут судить в Коминтерновском райсуде г. Харькова.